Horvátországban is megjelent a koronavírus

Horvátországban megjelent az új típusú koronavírus - közölte a kormány kedd délután. Andrej Plenkovic horvát kormányfő a koronavírussal foglalkozó válságstáb zágrábi ülését követően bejelentette, hogy az első fertőzött egy fiatal férfi, aki február 19-e és 21-e között Milánóban tartózkodott. Vili Beros horvát egészségügyi miniszter a sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a férfit jelenleg egy zágrábi kórház fertőzőosztályán tartják karanténban, az állapota kielégítő.

Horvátország és Szlovénia is fokozza a készültséget

Az Olaszországban terjedő fertőzések miatt Horvátország és Szlovénia már a hét elején fokozott készenléti állapot vezetett be. Vili Beros horvát egészségügyi miniszter elmondta: a tárca válságkezelő központot hozott létre, és emelték a készenléti állapotot is, bár továbbra sincs ok pánikra. Krunoslav Capak, a horvát közegészségügyi hivatal igazgatója ismertette a hétfő reggel bevezetett intézkedéseket, amelyek főleg az Olaszország északi megyéiből hazatérő horvát állampolgárokra vonatkoznak, valamint továbbra is azokra, akik február 16. után Kínában és Dél-Koreában tartózkodtak.

Védőmaszkos utasok a milánói központi pályaudvaron. Fotó: MTI/EPA/ANSA/Matteo Bazzi

Mint mondta, a határokon fokozott ellenőrzésnek vetik alá azokat, akik az olaszországi Lombardia, Veneto, Emilia Romagna és Piemont tartományokból térnek haza. Azokat, akiken valamilyen tünetek mutatkoznak, azonnal kórházba szállítják, hogy lefolytassák a szükséges vizsgálatokat. Azonnali karantént rendelnek el továbbá azok számára, akiknél magas volt afertőzéskockázata, mint például a Japánban tartózkodó brit-amerikai üdülőhajó, a Diamond Princess horvát utasainál. A válságkezelő központ megvizsgálja annak lehetőségét is, hogy a zágrábi kórház fertőzőosztályán kívül - az ország más területein - hol tudnának elkülönítési központokat létrehozni.

Szlovéniában még nem mutattak ki fertőzést

Szlovéniában hétfőn ülésezett a nemzetbiztonsági tanács titkársága. Maja Socan, a szlovén közegészségügyi hivatal munkatársa az ülést követő sajtótájékoztatón elmondta: eddig 13 embert vizsgáltak meg a vírusra, és mindegyiküket fertőzésmentesnek nyilvánították.

Simone Repar Bornsek, az egészségügyi minisztérium államtitkára azt mondta: bár több városban is elfogytak az egészségügyi arcmaszkok, egyelőre nincs szükség ilyet hordani (és a koronavírus ellen nem is védenek). Andrej Ster, a szlovén külügyminisztérium konzuli szolgálatának vezetője arról tájékoztatta a sajtó munkatársait, hogy a Diamond Princessről hazatért a másik két egészséges szlovén állampolgár is. Ketten már korábban hazautaztak. A fertőzött pár ugyanakkor továbbra is egy japán kórházban tartózkodik, állapotuk kielégítő.

Jelezte, hogy kedden Olaszországban üléseznek a szomszédos országok külügyminiszterei, hogy megvitassák az együttes fellépés szükségességét. Az olasz-szlovén határt nem zárják le, az olasz közutak és repülőterek továbbra is biztonságosak - hangsúlyozta.