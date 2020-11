Koronavírus: új kihívások előtt a diákok és a szülők

A hétfőn bejelentett új korlátozások holnaptól lépnek életbe, amennyiben az Országgyűlés megszavazza őket. Ezek közé tartozik az is, hogy a koronavírus elleni küzdelem jegyében a középiskolások és az egyetemisták ismét kizárólag online oktatásban részesülnek majd. Az ehhez szükséges átállásra pedig most is alig jutott idő.

Új kihívások előtt állnak a diákok, a szülők és a pedagógusok.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Nehéz lesz a fiataloknak

A társas létformák szempontjából a fiatalok igazán rosszul járnak most, a családjukkal ugyanis maximum 10 fős társaságban találkozhatnak majd, ráadásul még a szabadidős létesítményeket - így például az edzőtermeket, az állatkerteket, a múzeumokat és az uszodákat - is bezárják - írta meg az InfoStart. Az új szabályok értelmében ugyanis várhatóan már szerdától otthoni tanulásra kényszerül a kilencedikesektől az egyetemista diplomázókig mindenki. Az érintetteknek még a kollégiumokból is ki kell költözniük a koronavírus-járvány miatt.

A tanároknak és a szülőknek sem könnyebb

Azonban a felnőttek, vagyis a pedagógusok és a szülők helyzete sem irigylésre méltó jelenleg. A digitális átállásról szóló döntés ugyanis cikkünk írásakor még nem született meg, pedig az új rendszer várhatóan már holnaptól bevezetésre kerül. Így tehát mindössze egy éjszakájuk lesz a tanároknak arra, hogy felfrissítsék online oktatói tudásukat, a szülőknek pedig szintén ilyen rövid idő alatt kell megbeszélniük gyermekeikkel az új otthoni rendszert. Az mindenesetre sokaknak könnyebbség, hogy a koronavírus-helyzet miatt ismét bejelentett intézménybezárás a bölcsődéket, az óvodákat és az általános iskolákat egyelőre nem érinti.

