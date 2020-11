Orbán: este 8-tól kijárási tilalom

Hétfő délelőtt újabb korlátozásokat jelentett be a Facebookon Orbán Viktor miniszterelnök. "Ha ilyen ütemben nő a fertőzöttek száma, az orvosaink és ápolónőink, vagyis a kórházaink nem bírnak megbirkózni a rájuk nehezedő teherrel" - mondta a miniszterelnök, aki szerint már a maszkviselés és a távolságtartás sem elegendő, ezért az eddigieknél is szigorúbb intézkedéseket vezetett be:

Kijárási tilalom lép életbe este 8 és hajnali 5 között. Ez alól felmentést csak a munkába igyekvők kapnak, illetve ha valamilyen rendkívüli eset indokolja.

Tilos minden gyülekezés, általános rendezvénytilalom lép életbe. A családi összejöveteleken, magánrendezvényeken is legfejlebb 10 ember vehet részt.

Esküvőt csak lakodalom nélkül lehet megtartani. A temetéseken legfeljebb 50 fő vehet részt.

Az üzletek, a fodrászatok, illetve kisipari szolgáltatók 19 órakor bezárnak.

Bezárnak a szabadidős létesítmények, például a múzeumok, színházak, edzőtermek és uszodák is. Az amatőr csapatsport a szabadban sem megengedett, egyénileg azonban lehet sportolni.

A szállodák sem fogadhatnak turistákat, csak üzleti útra érkezők kaphatnak szállást.

A sportmérkőzések zárt kapusak lesznek.

A felsőoktatás csak online formában működhet tovább, középiskolákba a 8. osztály fölött digitális oktatás lép életbe, az általános iskolák, óvodák, bölcsődék nyitva maradnak. Bezárnak a kollégiumok is.

Hetente tesztelni fogják a kórházi dolgozókat, az iskolai tanárokat, a bölcsődei- és az óvodai dolgozókat.

A korlátozó intézkedések 30 napig vannak érvényben, ezt később határozatlan időre meghosszabbíthatják - közölte a miniszterelnök. A szállodákat is kisegítenék, a zárás utáni első 30 napban a november 8-a előtt történt foglalások árának 80 százalékát az állam megtéríti. Ennek feltétele, hogy a munkavállalókat ne bocsássák el és kapják meg a fizetésüket. Az éttermeknek és a szabadidős létesítményeknek a dolgozók után nem kell járulékot fizetni, a munkavállalók bérének a felét pedig az állam szintén megtéríti, hogyha azok is megtartják a dolgozóikat.