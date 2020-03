Koronavírus: "többen nem tartják be a karantént"

Jelenleg 919 magyar állampolgár van hatósági házi karanténban , oda való bekerülésükkel egyidejűleg pedig a rendőrség informatikai rendszerébe is bekerültek, így a helyileg illetékes szerv tudja ellenőrizni, hogy betartják-e a szabályokat - mondta Lakatos Tibor rendőrezredes. A vezető megerősítette a tegnap este és ma reggel bejelentett új koronavírus-fertőzöttek számát (összesen 7 fertőzött), valamint annak a 75 éves betegnek a halálhírét, amiről már mi is beszámoltunk .

A tájékoztatón részt vett a kommunikációért felelős akciócsoport vezetője, Kovács Zoltán, a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár is, aki részvétét fejezte ki a kormány nevében az elhunyt 75 éves beteg családjának. A politikus az egyéni felelősség fontosságát hangsúlyozta a járvány terjedésének lassításában. Mint mondta, a saját, a családunk és barátaink érdekében be kell tartanunk az egészségügyi előírásokat, és az operatív törzs javaslatai alapján a kormány által hozott rendelkezéseket. Hangsúlyozta, minden szükséges védőfelszerelés, eszközbeli és anyagi erőforrás rendelkezésre áll a járvány elleni védekezéshez.

Pintér Sándort is tesztelték

Tájékoztatott továbbá Pintér Sándor, belügyminiszter vizsgálatáról is, mivel a politikus a napokban egy olyan marokkói politikussal találkozott, akiről később bebizonyosodott, hogy koronavírus-fertőzött. Ennek apropóján Pintért is a szokásos protokollnak vetették alá, mintát vettek tőle és megkezdődött a kontaktkutatás is. Kovács elmondta, a belügyminiszteren illetve a minisztérium érintett munkatársain túl hasonló intézkedésekre volt szükség a Külügyminisztériumban, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztériumban (ITM) is, mivel ott is megfordult a marokkói politikus. Hangsúlyozta, mindenki fegyelmezetten betartja az utasításokat.

Újságírói kérdésre válaszolva, a Magyar Orvosi Kamara által megfogalmazott javaslatcsomagot politikai lépésnek minősítette, amelyre most nincs szükség. Hozzátette: ezeket a javaslatokat az operatív törzs már megvitatta korábban.

