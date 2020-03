MOK: két hét múlva 50-60 ezer fertőzött is lehet

"Az ismertté vált esetek száma alapján a járvány Magyarországon már a gyors kibontakozás szakaszában van, és a fertőzött, de még nem azonosított betegek száma már akár az 1 000 főt is elérheti. Ez a szám egy hét múlva az epidemiológiai statisztikai modellek alapján a 7-8 ezer, két hét múlva akár 50-60 ezer is lehet" - olvasható a Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnökségének március 15-én kiadott közleményében. Mint írják, a kormány eddigi rendelkezései üdvözlendőek, valamelyest lassíthatják is a járvány terjedését, de a rendelkezésre álló tudományos adatok elemzéséből a szakmai grémium úgy véli további intézkedéseket kell bevezetni, ahogyan tették azt a járvánnyal sikeresen megküzdő országokban, és amire egészségügyi rendszere kimerülésével több európai ország is kényszerült az elmúlt napokban.

"A sikeres fellépéshez elengedhetetlenek voltak azok az intézkedések, amelyek a lakosság egymás közötti érintkezését radikálisan csökkentették (un. social distancing)" - vélik, s hangsúlyozzák, ott ahol ezeket nem tették meg a járvány terjedése rohamosan felgyorsult.

Ilyen védőfeleszerelésben dolgoznak az orvosok és ápolók Olaszországban. Fotó: Francesca Volpi/Getty Images



A MOK a kormánynak címzett 11 pontos intézkedési javaslat-csomagot fogalmazott meg közleményében. Véleményük szerint, ha ezeket bevezetik, várhatóan két hét alatt megállna az gyors esetszám-növekedés, és nagyjából két hónap alatt visszaszorítható lenne a járvány Magyarországon.

Korlátozzák a lakhely elhagyását

Javaslataik közül az első és legfontosabb, hogy Olasz- és Spanyolországhoz hasonlóan zárjanak be minden létesítményt, kivéve az élelmiszerboltokat. Korlátozzák a munka, a bevásárlás, és az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére a lakhely elhagyását.

"Javasoljuk olyan egészségügyi ellátóhelyek kijelölését, amelyek kizárólag légúti tünetekkel jelentkező betegeket látnak el. Ezzel az intézkedéssel a védőeszközök elérhetőségét koncentráljuk és az ellátást hatékonyabbá tehetjük" - ajánlják, hangsúlyozva a többi betegtől elkülönített ellátás fontosságát, s azt, hogy legyen annyi hely erre, hogy az emberek így is tudják tartani a 2 méter távolságot egymástól. Javasolják továbbá annak megoldását, hogy a tünetmentes kontaktok megfigyelésük során ne az aktív kórházi ágyakat foglalják.

Ne dolgoztassák az idős orvosokat, nővéreket

Mint korábban, úgy ismét hangsúlyozták a megfelelő védőfelszerelések és óvintézkedések szükségességét az egészségügyi dolgozók érdekében. Főképp, mert ha ez hiányzik, ők is terjeszthetik a járványt, illetve megbetegedésük után emberhiány alakulhat ki az ellátásban.

"A 65 év feletti egészségügyi dolgozók mozgósítását és bevonását az ellátásba határozottan ellenezzük" - jelentették ki.

Sokkal többet kell tesztelni

Mint arról korábban a HáziPatika.com-on több cikkben is beszámoltunk, mind Magyarországon, mind világviszonylatban számos kritika éri a kormányokat és az egészségügyet, az elvégzett tesztek számát illetően. Ezzel kapcsolatos aggályait a MOK is megfogalmazta, s javaslatot is tettek: "minden, a kezelőorvos által indokoltnak tartott esetben (pl. kórházi felvétel esetén is) biztosítsák a koronavírusteszt elvégzésének lehetőségét, (...) a szűrővizsgálatokat a közvetlen kontaktusban lévő személyek esetében minden esetben végezzék el." Egyúttal kérik, hogy amelyik magánlabor képes koronavírusteszt elvégzésére, azt engedélyezzék nekik, azzal a kitétellel, hogy az NNK a pozitív eseteket erősítse meg. A kamara az állami és a magán egészségügyi szektorra vonatkozóan is kéri a halasztható szolgáltatok betiltását.

