Koronavírus: több ország is enyhíti a korlátozásokat

Megszűnik Szlovéniában a kötelező maszkviselés az iskolákban és a felsőoktatási intézményekben - jelentette be Janez Poklukar egészségügyi miniszter. A rendelet hétfőn lép érvénybe, és a tanárokra és a diákokra egyaránt vonatkozik.

Leszálló ágban az ötödik hullám

Magyarországon kivezetik a járványügyi korlátozások döntő többségét.

Szlovéniában az elmúlt időszakban jelentősen csökkent a kórházban kezelt betegek száma, amely egyértelműen jelzi, hogy leszálló ágban van a koronavírus-járvány ötödik hulláma. Két kórházban már be is zárták a COVID-osztályokat. A maszk viselése azonban más nyilvános zárt térben továbbra is kötelező. Szlovéniában egyébként két hete már feloldották a járványellenes intézkedések döntő többségét: néhány kivétellel megszüntették a COVID-igazolványok használatát, és eltörölték a tesztelési kötelezettséget is. Csak az egészségügyi és szociális ellátórendszerben, valamint a büntetés-végrehajtási intézetekben kötelező még mindig a védettségi igazolás. Eközben a szlovén egészségügyi hatóságok jóváhagyták a 12-18 év közötti gyerekek számára az emlékeztető oltás felvételét.

h i r d e t é s

Egyre több országban vehetik le a maszkot. Fotó: Getty Images

Románia is lazítani készül

Egy hónappal az ötödik hullám tetőzése és a napi esetszámok tartós visszaesésének kezdete után az utóbbi héten az elhalálozásoknál is tartós csökkenő tendencia alakult ki Romániában, és mérséklődni kezdett a koronavírus-fertőzéssel intenzív osztályon ápolt súlyos betegek száma is. Ezeknek az adatoknak a régóta beígért, de rendre elhalasztott lazítások szempontjából van kiemelt jelentősége. Alexandru Rafila egészségügyi miniszter korábban azt mondta, akkor lehet majd szó Romániában a járványügyi korlátozások lazításáról, ha a COVID-kórházak intenzív osztályain felszabadul az ágyak legalább fele, vagyis 900-nál kevesebb súlyos betegnek lesz szüksége ilyen ellátásra. Miután a mutató 900 alá csökkent, a tárcavezető kedden jelezte is, hogy lazításokat kezdeményez majd a járványügyi operatív törzs (CNSU) legközelebbi ülésén.

A franciák még várnak másfél hetet

A tömegközlekedési járműveket kivéve mindenhol megszűnik a koronavírus-járvány miatt bevezetett kötelező maszkviselés Franciaországban március 14-én. Felfüggesztik továbbá az oltottsági igazolás bemutatásának kötelezettségét is. A védettségi igazolás (oltási dokumentum vagy negatív teszt) bemutatása azonban érvényben marad a kórházakban és az idősotthonokban, valamint továbbra is kötelező a koronavírus elleni oltás az egészségügyi dolgozóknak. (Az oltottsági igazolás bemutatása egyébként jelenleg az ötvennél több főt fogadó nyilvános helyeken kötelező a 16 év felettieknek. Maszkot viszont már csak olyan helyeken kell viselni, ahol az oltottsági igazolás bemutatása nem kötelező, mint az üzletekben, a tömegközlekedési járműveken, a hivatalokban és a bíróságokon.)

Két új tanulmány azt állítja, hogy mégis a vuhani élelmiszerpiactól indult el az új koronavírus okozta világjárvány.