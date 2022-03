Koronavírus: megszűnik a kötelező maszkviselés

A miniszter által elmondottak szerint hétfőtől megszűnik a maszkviselési kötelezettség, valamint kivezetik azt a szabályt is, amely lehetővé tette a munkáltatóknak, hogy foglalkoztatottjaik számára a munkavégzés feltételeként előírják a COVID-19 elleni védőoltás felvételét. Kivételt jelentenek ezalól a szociális és egészségügyi dolgozók, valamint a kórházakban és az idősotthonokban továbbra is megmarad a kötelező maszkviselés. Mindezeken felül kivezetik a védettségi igazolvány használatára vonatkozó szabályokat is.

Gulyás a döntés hátteréről szólva úgy fogalmazott, az ötödik járványhullám a végéhez közeledik. Hozzátette, ha szükséges, a jövőben újra életbe léptethetik a most megszüntetett korlátozásokat. Ugyanakkor bizonytalan, hogy lesz-e hatodik hullám Magyarországon, valamint a miniszter virológus szakértők véleményére hivatkozva elmondta, bízhatunk abban, hogy ha lesz is újabb hullám, az kevésbé lesz intenzív, mint a korábbi fertőzéshullámok. Gulyás szerint ennek jeleit már az ötödik hullám alatt is látni lehetett.

A miniszter arról is beszélt, hogy az egészségügyi veszélyhelyzetet továbbra is fenntartják. Mint azt megírtuk, csütörtök reggelig 77 újabb halálos áldozatot regisztráltak a koronavírus-járványhoz köthetően Magyarországon. Jelenleg több mint háromezer fertőzöttet kezelnek kórházban, közülük 126-an vannak lélegeztetőgépen a hivatalos kormányzati jelentés szerint.