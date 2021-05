Koronavírus: több mint 600-an vannak lélegeztetőn

Újabb 1951 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 781 299-ra nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 161 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 27 701-re emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n. A legutóbbi elhunytak többsége is idős, krónikus betegségben szenvedő személy volt.

5191-en vannak kórházban

Jelenleg 236 572 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon. 5191-en szorulnak kórházi kezelésre, közülük 621-en lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 517 026 személyt már gyógyultnak nyilvánítottak. A legfrissebb adatok szerint 31 885 személy van hatósági házi karanténban, és 5,39 millió tesztet végeztek már el az országban.

Lakatos István idegsebész főorvos beolt egy férfit a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina második adagjával a Jósa András Oktatókórházban kialakított oltóponton 2021. április 30-án. Fotó: MTI/Balázs Attila

Részletek a vakcinázásról

Eddig 4,02 millió személyt oltottak be a koronavírus ellen, 1,94 millióan pedig már a második dózist is megkapták. A pénteki rendkívüli oltási akció nyomán rengetegen várakoztak az oltopontok előtt, aznap ugyanis a Sinopharm-oltóanyag mellett Pfizer-vakcinával is lehetett oltakozni. Ehhez azonban online időpontfoglalásra volt szükség, azt megelőzően pedig regisztrációra a vakcinainfo oldalon. Az érdeklődés azonban olyannyira nagy volt, hogy az EESZT rendszere nem bírta a terhelést és összeomlott. A koronavírus sajtóközpont közlése szerint azonban sikerült elhárítani az informatikai problémákat, szombat reggeltől újra lehet interneten időpontot foglalni jelenleg Sinopharm és AstraZeneca oltásokra. Az egynapos pénteki oltásra meghirdetett Pfizer vakcina elfogyott.

A védőoltás továbbra is ingyenes és önkéntes, de csak az kapja meg, aki regisztrál. A koronavírus-járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének fenntartása érdekében viszont továbbra is érvényben vannak bizonyos védelmi intézkedések.

Érvényes korlátozások

Mivel a beoltottak száma elérte a 4 milliót, mától a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára megnyílnak a vendéglátóhelyek belső terei, a szállodák, a szabadidős létesítmények, az állatkertek, múzeumok, mozik, színházak, edzőtermek és sportesemények, és ezeket a helyeket rokon kíséretében kiskorúak is látogathatják.

Az új típusú koronavírus terjedésének megfékezése érdekében továbbra is javasolt kerülni azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, a rendeletben meghatározott helyeken pedig viseljünk maszkot, amelynek a szánkat és az orrunkat is takarnia kell. Ezek mellett ne feledkezzünk el a legalább 1,5 méteres távolság betartásáról, valamint a gyakori és alapos kézmosásról sem. A legfontosabb pedig az, hogy akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

