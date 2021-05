Koronavírus: 100 ezren kaphatnak ma Pfizer-oltást

Az országos oltási munkacsoport úgy döntött, hogy erre a napra a Pfizer koronavírus-vakcinájára is foglalhatnak időpontot a kórházi oltópontokra a regisztráltak - értesült az Origo. Azóta a Kormányzati Tájékoztatási Központ meg is erősítette a hírt.

Kis Lászlóné ápolónő beolt egy férfit a koronavírus ellen. Fotó: MTI/Rosta Tibor

COVID-oltás: mennyit ér az első dózis? Kattintson! h i r d e t é s

Mint írták, a regisztráltak számára péntek reggel 8 órakor Pfizer-vakcinára is megnyílt az online időpontfoglaló. Az új típusú koronavírus elleni védőoltás beadására - kórháztól függően - ma délelőtt 10 óra és este 9 óra között kerülhet sor. A mai napi foglalásokhoz összesen 100 ezer adag Pfizer-vakcinát ajánljanak fel, és reményeik szerint ez el is fog fogyni az akció keretében.

A tájékoztatóban kiemelték azt is, hogy az online időpontfoglaló segítségével továbbra is fogalhatnak időpontot a regisztráltak a Sinopharm COVID-19 elleni vakcinájára is, a jövő hétre foglalók pedig már az AstraZenecát is választhatják így.

Koronavírus: újabb jó hírek jöttek a Pfizer vakcinájáról - olvassa el a részleteker!