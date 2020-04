Koronavírus: több millió tesztet oszt szét a WHO

Koránt sincs még vége a járványnak - figyelmeztetett Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója. Közben már átlépte a 3 milliót is a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma világszerte. Kattintson és tudjon meg még több információt cikkünkből.

Felgyorsítja a koronavírus elleni küzdelemhez szükséges szállítmányok küldését az Egészségügyi Világszervezet (WHO), ezúttal Latin-Amerikára összpontosítva, ahol gyorsan terjed a COVID-19-járvány - közölte kedden Genfben Paul Molinaro, a szakosított ENSZ-szervezet segélyműveleti és logisztikai igazgatója. Hozzátette, hogy áprilisban zavarok voltak a nemzetközi oltóanyag-szállításban, és ha ez a tendencia májusban is folytatódik, hézagok lesznek az immunizációban (a betegségek elleni védőoltásos védekezésben), és nehézségek várhatók az élelmiszer-ellátásban is.

Többen kisegítették őket

Az ENSZ élelmezési világalapja már jelentést készített az első zavarokról egyes élelmiszer-szállítási láncokban, és ezek "mélyrehatóak" lehetnek - mondta Molinaro. "Tanúi voltunk annak, hogy a nemzetközi légi közlekedési rendszert, amelynek a teherszállításától nagyban függünk, fokozatosan leállították. Most azon a ponton vagyunk, hogy megoldásokat kell keresnünk erre" - mondta Molinaro a genfi ENSZ-székházban virtuálisan tartott sajtótájékoztatóján. Az Egyesült Arab Emírségek repülőgépeket biztosított a Kínából érkező készletek elszállítására, ezeket a dubaji központból osztották szét - mondta, hozzátéve, hogy más államok is ajánlottak fel gépeket és repülőtereket.

9 millió tesztet készül beszerezni a WHO. Fotó: Getty Images

Kedvezményes áron vehetik a tesztet

A kereslet az égbe szökött a koronavírus-járvány idején, a genfi székhelyű WHO-nak mégis sikerült beszereznie és kiosztania 1,1 millió, a SARS-CoV-2 vírus diagnosztizálására alkalmas tesztet, további 1,5 millió pedig úton van - mondta. A WHO árkedvezményben is részesül, és 9 millió tesztet készül beszerezni konzorciumoktól. A Reuters hírügynökség adatai szerint eddig mintegy 3,03 millió embert diagnosztizáltak az új koronavírusra, közülük 210 263-an haltak bele a vírus okozta COVID-19 betegségbe. A távolság és egyéb okok miatti késlekedés után a védőfelszerelések és más szállítások latin-amerikai regionális központja Panama lesz - mondta Molinaro.

Csalókra figyelmeztetnek

"Tudatában vagyunk annak, hogy kezdetben Latin-Amerikában nehézségek voltak a segélyszállítmányokkal, és amikor az esetszámok még nem voltak magasak, más területekre összpontosítottunk" - mondta a logisztikai vezető. Hozzátette: azóta változott a helyzet, és most az újonnan beszerzendő személyi védelmi felszerelések, valamint tesztek szállítását tervezik nagy tételben. Bernardo Mariano, a WHO tájékoztatás igazgatója kedden Rómában hangsúlyozta, hogy az ENSZ-szervezet számára mindenkor elsődleges a vele interaktív kapcsolatba lépő államokkal és felhasználókkal kapcsolatos egészségügyi információk biztonsága, de különösen így van ez a COVID-19-világjárvány idején. "Mindnyájan egyek vagyunk ebben a küzdelemben" - szögezte le Mariano. A WHO az adatbiztonság további szavatolásán is dolgozik, és arra kéri a közvéleményt, hogy legyen óvatos a csaló elektronikus levelekkel. Azt ajánlja, hogy csak megbízható forrásokból tájékozódjanak - tette hozzá.

