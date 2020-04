WHO: a járványnak koránt sincs még vége

Tavaly év vége óta már 3041777 embert fertőzött meg és 211216 életet követelt világszerte az új típusú koronavírus - derül ki a Johns Hopkins egyetem kedd reggeli összesítéséből. Ez azt jelenti, hogy egy nap alatt több mint 70 ezer új megbetegedést és csaknem 5 ezer új halálesetet regisztráltak a világban. Azonban a gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 894 ezret mutat a számláló.

Maszkot viselő kerékpáros New Yorkban. Fotó: Getty Images

Csaknem 1 millió beteg Amerikában

A legtöbb koronavírus-fertőzött továbbra is az Egyesült Államokban van, és az áldozatok száma is itt a legmagasabb. Az amerikaiak eddig több mint 988 ezer betegről és mintegy 56 ezer halottról adtak hírt.

Az 5 legérintettebb ország közé tartozik még Spanyolország - 229 ezer koronavírusos esettel és 23 ezer elhunyttal -, Olaszország - 199 ezer beteggel és csaknem 27 ezer halottal -, Franciaország - csaknem 166 ezer megbetegedéssel és 23 ezer halálesettel -, valamint Németország. Ez utóbbi országból kedd reggelig majdnem 159 ezer embert fertőzött meg és 6126 életet követelt a koronavírus.

Aggódik a WHO

A WHO aggasztónak nevezte az Afrikában, Kelet-Európában, Latin-Amerikában és egyes ázsiai országokban tapasztalt tendenciákat, valamint azt, hogy a koronavírus-járvány a rendes egészségügyi ellátást is szétzilálta néhol. "Ha az országok túl korán könnyítenek a korlátozásokon, előállhat olyan helyzet, hogy ismét be kell vezetni a karantént" - hívta fel a figyelmet Michael Ryan, a WHO vészhelyzeti igazgatója.

