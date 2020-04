Tisztifőorvos: számítunk a gyógyultak segítségére

Ahogy már a HáziPatika.com-on olvashatták, biztató az állapota annak a COVID-19-betegnek, akinek Magyarországon elsőként adtak be koronavírusból kigyógyult páciensek vérplazmáiból kivont antitesteket Magyarországon. A reményt adó eredmények miatt a tisztifőorvos megkeresi azokat a gyógyult pácienseket, akik súlyos panaszokkal küzdöttek a megfertőződést követően, és vélhetően nagy mennyiségű ellenanyagot termelt a szervezetük.

49-en szorulnak művi lélegeztetésre

A tisztifőorvos arról is beszámolt, hogy Magyarországon jelenleg 976 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 49-en vannak lélegeztetőgépen, súlyos állapotban. Megemlítette továbbá, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egy újfajta koronavírustesztről adott hírt, amely szintén gyorsteszt, azonban nem a szervezet által termelt ellenanyagot, hanem a PCR-teszthez hasonlóan a vírus jelenlétét mutatja ki. A teszt még a kísérleti fázisban van, a tisztifőorvos szerint viszont ez a módszer különösen hatékony lehet a későbbiekben a lakosság átfertőzöttségének vizsgálatára.

Védőfelszerelést viselő ápoló a fővárosi Szent László Kórházban. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

110 helyre szállítanak védőeszközöket

A tájékoztatón elhangzott az is, hogy a hétfői és keddi nap folyamán összesen több mint 100 helyre szállítanak új védőeszközöket, amelyeket egészségügyi dolgozók és a rendvédelmi szervek kapnak meg. A koronavírus elleni védekezést segítő szállítmányok maszkokat, kesztyűket, arcpajzsokat és védőruházatokat tartalmaznak. Erről Lakatos Tibor, az ügyeleti központ vezetője beszélt.

A védőeszközökkel kapcsolatban Müller Cecília kiemelte, hogy az orvosi maszkokat elsősorban az egészségügyben dolgozóknak szánják, a lakosságnak pedig inkább a mosható textilmaszkokat javasolják a mindennapi használatra. Fontos azonban, hogy helyesen használjuk a maszkot - tehát az orrot és a szájat is eltakarjuk vele -, és ne tapogassuk viselés közben. Hazatérés után csak a rögzítő zsinórt vagy gumit szabad megfogni a levételhez, majd azonnal ki kell mosni maszkot, legalább 60 Celsius-fokon. Lehetőség szerint fertőtlenítsük is ezeket a védőeszközöket - tette hozzá a tisztifőorvos. Kiemelte továbbá, hogy aki mégis egyszer használatos maszkot választ, az levétel után tegye be egy zacskóba az eszközt, kösse be, majd így dobja ki. A használt maszkok ugyanis alapvetően veszélyes hulladéknak minősülnek - figyelmeztetett.

A tájékoztatón Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) államtitkára is megszólalt. Megerősítette, hogy a kormány célja az, hogy annyi új munkahelyet teremtsen, amennyit a koronavírus-járvány elpusztít. Mint mondta, ennek a tervnek az egyik legfontosabb pontja a bértámogatás. Hozzátette, aki a járvány okozta helyzet miatt elveszíti a munkáját, az legkésőbb 3 hónap múlva újra munkába állhat.

