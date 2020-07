Koronavírus: tilos a sikoltozás a hullámvasúton

Aki már járt vidámparkban, ült hullámvasúton, az tudja, a sikoltozás, kiabálás úgy tartozik ezekhez az attrakciókhoz, mint borsóhoz a héja. El kell azonban felejtenünk a feszültség levezetésének ezen módját, bár egyelőre csak akkor, ha Japánban kívánunk felülni egy hullámvasútra.

A japánok köztudottan szabálykövetőek, így a hullámvasúton két dolog változott: mindenki maszkot visel és senki sem sikít. Fotó: Getty Images/Tomohiro Ohsumi

Az újranyitó szórakoztató centrumokban ugyanis arra kérik a vendégeket, csak lélekben sikoltsanak, de hangos hang ne hagyja el a torkukat. Attól tartanak, az artikulálatlan ordibálással túl sok nyálcsepp kerülne a levegőbe, és ha esetleg koronavírus-fertőzött is ül a szerelvényen, az különösen veszélyes lehet.

Mosolyogjunk a szemünkkel

Mint a CNN erről szóló riportjából kiderült, a parkok emellett minden más ismert védekezési eszközt is bevetnek a vendégek és a személyzet védelme érdekében. Kötelező tehát a maszkviselés, lépten-nyomon kézfertőtlenítő automatákat helyeztek ki, aki pedig a munkájából adódóan nem tud maszkot viselni - például a kísértetkastélyban ijesztget - annak legalább 1 méter távolságot kell tartania.

A vendéglátás másban is változik, például a lehető legrövidebb beszélgetésre kell szorítkozni a személyzettel, és akkor is kötelező a maszk. "Használhatjuk a szemünket mosolygásra, a gesztusainkkal is kommunikálhatunk a látogatókkal" - írja a dolgozóknak szóló ajánlás, mely a szigetország minden vidámparkjára érvényes.

