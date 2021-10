Koronavírus: szigorítás jöhet Budapesten

Mutatjuk, Orbán Viktor miniszterelnök szerint miért kell beadatni a 3. oltást.

A koronavírus-járvány negyedik hulláma Magyarországon a közzétett fertőzöttségi, illetve tesztpozitivitási adatok alapján "felfutó ágba" került. Immár több napja ezer feletti az új igazolt koronavírus-fertőzöttek száma, illetve az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által a járvány kontrollálhatósági mércéjének tekintett 5 százalék fölé emelkedett a pozitív tesztek aránya.

Ismét kötelező lehet a maszk a fővárosban. A kép illusztráció, forrása: Getty Images

A fővárosi önkormányzat a fenti okok miatt kezdeményezi, hogy állítsák vissza a július 3-a előtt hatályos szabályokat a maszkviseléssel kapcsolatban, vagy adjanak lehetőséget a települések vezetőinek arra, hogy a maszkviselési kötelezettséget helyi önkormányzati rendeletben írhassák elő. Az önkormányzatoknak ugyanis jelenleg nincs lehetőségük elrendelni a maszkviselést, ugyanis ezt a tárgykört központi jogszabály szabályozza.

A Főpolgármesteri Hivatal közölte azt is, hogy Karácsony Gergely főpolgármester Pintér Sándor belügyminiszternek írt levelet, amelyben felhívta a figyelmet a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnökségének javaslataira is: ezek között kiemelt helyen szerepel, hogy zárt térben, rendezvényeken és tömegközlekedési eszközökön szükséges az orrot és szájat egyaránt eltakaró maszk viselése. A közlemény szerint a javaslatról csütörtökön egyeztettek a Fővárosi Idősügyi Tanáccsal is, amely egyhangúlag egyetértett a döntéssel.

A koronavírusos, valamint a náthás és influenzás betegek megkülönböztetésére, továbbá a negyedik hullám megfékezése érdekében a betegekkel közvetlenül találkozó háziorvosok az eddiginél nagyobb számban is végezhetnek antigén gyorstesztet. Így a betegeknek nem kell a mentőkre várni, és a mentők teszteléssel kapcsolatos terhei is csökkennek.