Koronavírus: felgyorsul a tesztelés itthon

Mutatjuk, Orbán Viktor miniszterelnök szerint miért kell beadatni a 3. oltást.

A delta vírusmutáns gyors és agresszív terjedése miatt hazánkban is elkezdődött a járvány negyedik hulláma, és egyre nő betegek száma. A koronavírus-fertőzés tüneteit mutató betegek mellett azonban rendkívül sok a hasonló tünetekkel háziorvoshoz forduló, ám már légúti betegséggel küzdő páciens is, és számuk a következő hetekben várhatóan tovább nő majd. Ezért a kormány úgy döntött, felgyorsítják a tesztelési folyamatot - írták a koronavirus.gov.hu-n. A tájékoztatás szerint a betegekkel közvetlenül találkozó háziorvosok az eddiginél nagyobb számban is végezhetnek antigén gyorsteszteket, így a koronavírus-gyanús személyeknek nem kell a mentőkre várniuk.

Felgyorsul a tesztelés és csökken a mentők terhelése.

A kép illusztráció, forrása: Getty Images

h i r d e t é s

A háziorvosok döntik el, kinél indokolt a helyi tesztelés

A háziorvosok egyébként eddig is viszonylag sok COVID-gyorstesztet végeztek el, a feladat tehát nem új számukra. Az ehhez szüksésges gyorsteszteket és a plexi arcvédőt az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) biztosítja számukra a kormányhivatalok útján. Azt továbbra is a háziorvosok dönthetik el, hogy a tüneteket mutató betegek közül kinél tartják indokoltnak a háziorvosi rendelőben végzendő gyorstesztet, illetve kinél tartják szükségesnek a továbbra is rendelkezésre álló statikus mintavételi pontokon történő PCR-teszt elvégzését.

A döntés során ugyanakkor szem előtt kell tartaniuk a beteg tüneteit, oltottságát, fertőzésen való átesettségét és a járványügyi körülményeket is. Ezt a hamarosan megjelenő új eljárásrend is tartalmazza majd - jelezték.

Van, ami nem változik

A légúti tünetekkel rendelkező pácienseknek a fő szabály szerint továbbra is előzetesen, telefonon jelentkezniük kell háziorvosuknál, aki ezt követően tudja megszervezni ellátásukat, illetve szükség esetén a rendelői betegvizsgálatukat. A PCR-mintavételezést pedig még mindig kizárólag a mentők, illetve az erre kijelölt egészségügyi szolgálatók végzik.

A koronavírus-járvány negyedik hullámának jelentkezéséig sikerült viszonylag gyorsan elérni a hazai lakosság 60 százalékos átoltottságát. Ez az arány azonban nem elegendő ahhoz, hogy megakadályozzuk a további nagyszámú megbetegedést és halálozást. Mutatjuk, az MTA állásfoglalása szerint hogyan lehetne megfékezni a negyedik hullámot.