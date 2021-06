Koronavírus: sok helyen továbbra is szigor van

Miután a koronavírus ellen beoltott magyarok száma meghaladta a 5 milliót, életbe lépett az újraindítás újabb fokozata. Ennek keretében megszűnt a kijárási tilalom és a kötelező utcai maszkviselés is. Így jelentős előnybe kerültünk a többi uniós országgal szemben, Európa számos országában ugyanis még most is korlátozzák a lakhelyelhagyás lehetőségeit - tájékoztatott a koronavirus.gov.hu.

Sok országban még most is kijárási tilalom van érvényben, és az utcán is kötelező a maszk.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Ilyen most a helyzet Európában

Franciaországban például jelenleg is este 9 órától reggel 6-ig tart a kijárási tilalom a koronavírus-járvány megfékezése érdekében. Ez alól csak a munkavégzés, valamint az egészségügyi és családi szükséghelyzet adhat felmentést, illetve a háziállatok sétáltatása is engedélyezett a lakóhely közelében. A tervek szerint június 9-étől este 11 órára módosul a kijárási korlátozás kezdete, teljes eltörlését pedig június 30-ától tervezik.

Olaszországban a kormány június 21-én tervezi megszüntetni az éjszakai kijárási tilalmat a járványügyi szempontból alacsony kockázatú területeken, amennyiben jól alakulnak az új típusú koronavírussal összefüggő számok. Legutóbb egyébként május 18-án enyhítettek a szabályozáson. Az aktuális korlátozás értelmében csak a szükséges feladatot ellátók és a munkába menők kint tartózkodhatnak este 10 és reggel 6 óra között.

A görögöknél és a németeknél is szigor van

Görögországban jelenleg éjjel fél 1 és reggel 5 óra között van kijárási korlátozás. A szabályozáson legutóbb május 14-én lazítottak. Németországban pedig legkésőbb június 30-áig érvényben marad az országos "korona-vészfékrendszer", amely alapján a fertőzöttségi ráta 100-as értéke felett kijárási korlátozás van érvényben az adott körzetben, mégpedig este 10 órától reggel 5-ig. Jelenleg összesen hat ilyen körzet van az országban, Baden-Württembergben, Bajorországban és Thüringiában. A tilalom alól mentesülnek a dolgozók, az egészségügyi problémával küzdők, illetve az egyéni sétát vagy sportot végzők. A koronavírus-fertőzésen már átesett vagy beoltott, védett személyek viszont már teljesen felmentést kaptak a kijárási korlátozás alól.

A maszk is kötelező még sok helyen

Európa számos országában még a szabadtéri maszkviselés is kötelező. Portugáliában ez például június 13-áig biztosan így is marad, míg Olaszországban az egészségügyi szakértők szerint csak júliustól vagy augusztustól oldhatják fel a kültéri maszkviselési kötelezettséget. Spanyolországban is kötelező még maszkot hordani az utcán, itt azonban optimisták az egészségügyi hatóságok, egy május 17-ei sajtótájékoztatón ugyanis úgy fogalmaztak, hogy "nemsokára" enyhíthetik ezt a szabályozást. Görögországban pedig - a 4 éven aluli gyerekek kivételével - továbbra is mindenkinek kötelező a maszkiviselés minden nyilvános helyen, zárt térben és szabadtéren egyaránt.

