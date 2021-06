Koronavírus: így próbálják bevonzani a turistákat

Horvátország további engedményeket tesz a nyári turisztikai szezon megmentésére. A csehek például ettől a héttől már egy oltással is beutazhatnak az országba, és Zágráb további országokkal is tárgyalásokat kezdeményez az ügyben - számolt be róla a helyi sajtó.

