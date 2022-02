Koronavírus: Rusvai Miklós erre számít ősszel

Favipiravir: rémhírterjesztés miatt tett feljelentést az OGYÉI.

"Ezzel az omikronhullámmal tulajdonképpen a koronavírus szelídülése, az, ha nem is fejeződött be, de olyan mértékűvé vált, hogy ősztől már nem kell komolyabb megbetegedésektől tartanunk, tehát gyakorlatilag az influenza szintjére mérséklődött a koronavírusnak az egészségkárosító hatása" - mondta el Rusvai Miklós az ATV Híradójának. A szakember hozzátette: a nyájimmunitás elérése lehet az egyetlen eszköze annak, hogy eltűnjön a vírus, amit oltásokkal és természetes fertőzéssel lehetne elérni.

A Pfizer-vakcina negyedik, emlékeztető adagjával oltanak be egy nőt Békéscsabán. Fotó: MTI/Rosta Tibor

Napokon belül tetőzhet a járvány

A Híradóban a Szegedi Egyetem professzora, Boldogkői Zsolt is megszólalt, ő úgy látja, az omikron variáns amilyen gyorsan jött, úgy el is megy. A biológus szerint napokon belül tetőzhet a járvány, de azt még egyelőre nem lehet tudni, hogy az omikron mutálódik-e. "Szó volt itt arról, az omikronnak is megjelent egy ilyen további mutációja, ami még gyorsabban terjed. Egyelőre nincs hír róla, mi történik, nem tudjuk, hogy mi lesz" - fogalmazott Boldogkői.

h i r d e t é s

Tibold Antalt, a Pécsi Tudományegyetem oltópontjának vezetőjét az oltásokkal kapcsolatban kérdezték: mint elmondta, egyre többen érdeklődnek a harmadik, illetve a negyedik oltás iránt, de azoknak az aránya minimális, akik az első oltásra jelentkeznek.

A koronavírus-járvány nemcsak Magyarországon, hanem világszerte komoly kihívást jelent az egészségügyi rendszernek. Külföldön élő, a koronavírus-fertőzésen már átesett olvasóink meséltek tapasztalataikról.