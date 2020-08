Koronavírus: nőkre ezért kevésbé veszélyes

Milyen tünetekről ismerhető fel az ösztrogén túlzottan magas vagy éppen túl alacsony termelődése? Részletek itt.

"Ismert, hogy az új koronavírus (SARS-CoV-2) a szívet is megtámadja, ahogy az is, hogy az ösztrogén bizonyos mértékű védelmet nyújt a nők számára a szív-érrendszeri megbetegedésekkel szemben. Mindebből valószínű magyarázatnak tűnt, hogy a nemek közötti eltérés hormonális eredetre vezethető vissza ezen a területen" - idézi az intézmény közleménye Leanne Grobant, a Wake Forest Egyetem orvosi karának aneszteziológus professzorát, a tanulmány vezető szerzőjét. A kutató és csapata a témában elérhető kutatási eredmények elemzésével igyekezett részletes képet kapni a nemi hormonok, különösen az ösztrogén potenciális hatásáról a COVID-19 lefolyásában.

Nők esetében az ösztrogén csökkentheti a COVID-19 súlyos lefolyásának kockázatát. Fotó: Getty Images

Mint azt a kutatók a Current Hypertension Reports című folyóiratban megjelent tanulmányukban írják, a szakirodalmi feljegyzések arra utalnak, hogy az új koronavírus receptorként a többi között a szív, az artériák, a vesék és a belek sejtjeinek felszínén elhelyezkedő angiotenzin-konvertáló enzim 2 (ACE2) felhasználásával jut be a sejtekbe. Az elemzés ugyanakkor arra vonatkozóan is talált kimutatásokat, hogy az ösztrogén csökkenti az ACE2 szintjét a szívben, ami befolyásolhatja a COVID-19 súlyosságát is nőknél. A másik oldalról nézve, a szövetekben magasabb koncentrációban előforduló ACE2 lehet a magyarázat arra, általánosságban miért jelentkeznek súlyosabb formában a betegség tünetei férfiaknál.

"Reméljük, hogy tanulmányunk az ösztrogén hormonok ACE2-expresszióban és -szabályozásban betöltött szerepéről megmagyarázhatja a nemi különbségeket a koronavírus-fertőzés és a COVID-19 lefolyása kapcsán. Illetve reméljük, hogy ezáltal útmutatóként szolgál a jelenleg rendelkezésre álló kezelési módszerek alkalmazásának optimalizálásához és új terápiák kifejlesztéséhez" - mondta Groban.

A japán kormány egy éven belül mindenkit beoltatna az új koronavírus ellen az ázsiai országban. Részleteket az nlc.hu cikkében olvashat ide kattintva.