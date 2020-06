Koronavírus: ezért fontos a védőmaszk

A szájat és orrot eltakaró védőmaszk hatásosságát igazolta egy kutatás, amely a Jénában bevezetett kötelező maszkviselés eredményeit vetette össze a többi német tartomány és város adataival - írta meg a Portfólió. A napokban ismertetett eredmények szerint a kötelező maszkviselés akár 40 százalékkal csökkentheti az új koronavírus-fertőzöttek számának növekedési ütemét.

A maszkviselés akár 40 százalékkal csökkentheti az új esetek számát. Fotó: Getty Images

Ilyen hatása volt az óvintézkedésnek

Jénában az országos szabályozásnál korábban, már április 6-án elrendelték a kötelező maszkviselést a tömegközlekedési eszközökön, a boltokban és a munkahelyeken. A szabály bevezetését és a népszerűsítő kampányt követően pedig szinte azonnal csökkent Jénában a koronavírus-fertőzöttek száma, és ezután csak elvétve fordult elő néhány megbetegedés.

A járványhelyzet kedvező alakulásának azonban számos egyéb oka is lehet, ezért a kutatók kidolgoztak egy olyan módszertant, amellyel a többi német régió járványügyi helyzetét a jénai állapothoz igazították. Ehhez figyelembe vették többek között az egyes tartományok népsűrűségét, a lakók átlagéletkorát és az orvosok számát is. Ezt követően pedig megnézték, hogyan alakult volna a koronavírus-fertőzöttek száma Jénában, ha nem vezetik be a kötelező maszkviselést.

Mi lett volna, ha nem teszik kötelezővé?

Jénában 20 nap leforgása alatt 142-ről 158-ra nőtt az igazolt koronavírusos esetek száma, a növekedés tehát 16 volt. A maszkviselés kötelezővé tétele nélkül azonban 143-ról 205-re nőtt volna ez a szám, tehát 62 új megbetegedést regisztráltak volna 20 nap alatt. A változás a 60 év felettiek körében volt a leglátványosabb: ebben a korcsoportban Jénában 50 százalékkal volt alacsonyabb a növekedési arány, mint a többi tartományban, ahol csak 20 nappal később tették kötelezővé a maszkot.

A kutatók emellett más olyan helyszíneket is megnéztek, amelyek a koronavírus elleni védekezés jegyében szintén korábban rendelték el a kötelező maszkviselét. Ezeken a területeken is számottevő csökkenést tapasztaltak az új esetek számában a később lépő tagállamokhoz képest. Mindezek alapján a kutatók úgy számoltak, hogy a maszkviselés akár 40 százalékkal is csökkentheti az újonnan diagnosztizált koronavírusos betegek napi számát.

Itthon is kötelező

Egyébként már a koronavírus-járvány kirobbanása óta állandó kérdés, hogy vajon mennyire hatásos az arcmaszk viselése a kór terjedésének lassítását illetően. Emiatt a bizonytalanság miatt azonban sokan már nem veszik komolyan az óvintézkedéseket. A napokban egy hazai virológus is arra figyelmeztetett, hogy a magyarok már nem igazán hordanak maszkot - még ott sem, ahol kötelező. "Ez pedig nagy hiba" - fogalmazott a szakértő. A német kutatás adatai viszont talán mindenkit meggyőznek arról, hogy igenis van értelme a szájat és az orrot eltakaró védőeszközök viselésének.

