Koronavírus: miért szükséges az időseknek a 3. oltás?

Már hetek óta zajlik a 65 év felettiek immunizálásának harmadik köre, elsősorban az idősotthonok lakói között. Szerdán a Paksi Életfa Idősek Otthonában is elindult a koronavírus elleni védőoltás harmadik, emlékeztető dózisának beadása. Az intézmény orvosa szerint az ismétlő oltás szükséges és elengedhetetlen. Az otthonban egyébként már alapból is 90 százalék feletti az átoltottság.

A paksi Életfa Idősek Otthonában is felkészültek a 3. körre. Fotó: MTI/Kiss Dániel

A lakók a Pfizer és BioNTech közös fejlesztésű oltóanyagát kapták. Fotó: MTI/Kiss Dániel

A gondozottakat Farkas Edina oltotta be. Fotó: MTI/Kiss Dániel

A vakcinázásban Magyar Mária intézményvezető ápoló is segédkezett. Fotó: MTI/Kiss Dániel

Ez a nő is szerdán kapta meg a 3. oltást a paksi otthon lakójaként. Fotó: MTI/Kiss Dániel

A Menedékvárosban is oltottak

A paksi idősotthonon kívül azonban még számos szociális intézmény tartja fontosnak a COVID-19 elleni immunizálást. Például a kiskunmajsai Menedékváros lakói és dolgozói is szerdán kapták meg a harmadik oltásukat. A Kiskunhalasi Semmelweis Kórház oltócsoportja 48 embernek adta be a harmadik Pfizer-oltást - ismertette Tóthné Frank Anikó, a Menedékváros intézményeinek vezetője. Mint mondta, az átmeneti otthon lakóközössége és a munkatársak is nagyon várták már, hogy megkaphassák az emlékeztető dózist.

A kiskunmajsai otthonban Rózsahegyiné Lampert Márta asszisztens készítette elő a fecskendőket. Fotó: MTI/Rosta Tibor

A jelentkezőket Kósa Éva orvos oltotta be. Fotó: MTI/Rosta Tibor

Augusztus 1-jétől lehetővé vált Magyarországon a koronavírus elleni védőoltás harmadik, emlékeztető adagjának beadatása, 2-án pedig már az online időfogalási lehetőség is megnyílt azok előtt, akik már legalább 4 hónapja megkapták 2. dózisukat. Mutatjuk a további tudnivalókat az ismétlő oltással kapcsolatban - kattintson!