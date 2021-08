Fotók: rengeteg idős kapott 3. oltást a napokban

A Zalaegerszegi Gondozási Központ Gasparich úti idősek otthonában tett látogatásán Sifter Rózsa megyei kormánymegbízott arról számolt be, hogy a megyében a gondozottak körében 90, a gondozóknál pedig 75 százalékos az átoltottság. Az augusztus 1-je óta zajló harmadik körös oltásokra is sokan jelentkeztek, ezen a héten például 10 szociális intézményben adták be a harmadik koronavírus elleni oltást, 225 gondozottnak és 25-30 ápolónak. A többség Pfizer-vakcinát kapott emlékeztető dózisként.

Egy nővér beadja az emlékeztető oltást egy nőnek a zalaegerszegi intézményben. Fotó: MTI/Varga György

A gondozottak a Pfizer vakcináját kapták meg. Fotó: MTI/Varga György

A vakcinázást részben Kustán Péter, az intézmény orvosa végezte el. Fotó: MTI/Varga György

A Gasparich úti idősotthon vezetője, Böröczné Bokronyi Edina elmondása szerint a 92 gondozottal működő intézményben 95 százalékos az átoltottság. Akik több mint négy hónapja vették fel a második vakcinát, azok közül már most 55-en megkapták a harmadik dózist. Az intézményvezető jelezte azt is, hogy korábban sem kellett győzködni az ápoltakat az oltás fontosságáról, mert az első és a második hullám idején megviselte őket a bezártság, a hozzátartozóktól való távollét. A magas oltási hajlandóságnak is volt köszönhető, hogy a koronavírus-járvány harmadik hulláma szinte nem is érintette az általa vezetett zalaegerszegi idősotthont - jegyezte meg.

A hegyfalui idősotthonban is oltottak

Már a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Gondviselés Háza, Időskorúak Otthona hegyfalui intézményében is megkezdődött a lakók és dolgozók harmadik körös oltása. A mintegy 130 ellátottból 92-en, a 67 munkavállalóból pedig öten kaptak emlékeztető dózist, emellett egy gondozottnak és egy munkavállalónak az első oltást adta be az intézmény háziorvosa - ismertette Kiss Anita, a Vas megyei intézmény vezetője. Az otthon lakói és dolgozói egyébként januárban és februárban kapták meg az első két oltásukat, akkor a Moderna vakcinájával oltották őket, most pedig Pfizert kaptak harmadik adagként.

Elég sok fecskendőt előkészíthettek az oltáshoz a hegyfalui idősotthonban. Fotó: MTI/Filep István

A vakcinázást Kasszasz Kaled, az intézmény háziorvosa és Kondorné Papp Zita asszisztens végezte el. Fotó: MTI/Filep István

Ezt az ápolónőt is csütörtökön immunizálták Hegyfalun. Fotó: MTI/Filep István

Az intézményvezető szerint az idősek körében jelentősen növelte a harmadik oltásra való hajlandóságot az, hogy hónapokon keresztül elszigetelten éltek. Az oltással ugyanis lehetőségük nyílt arra, hogy hozzátartozóikkal tudják tartani a kapcsolatot és folytathassák megszokott életvitelüket. Úgy fogalmazott, a jelenlegi ismeretek alapján az oltás felvétele az egyetlen módja annak, hogy megállítsuk az új típusú koronavírus terjedését és megvédjük azokat is, akik egészségi állapotuk miatt nem tudják felvenni az oltást. Az otthon két lakója, Rövid Zsigmondné és Varga József is azt mondta, az egészségük megőrzése miatt oltatták be magukat.

A berhidai idősek is sorra kerültek

Megkapták a harmadik oltást a Veszprém megyei Berhida Pap Kovách Gábor Református Idősek Otthonának lakói is a napokban. Az otthon 154 lakójának több mint 90 százaléka már megkapta az első két oltást, a harmadik oltást pedig egyelőre 81 lakó vette fel. A többiek vagy egészségügyi okok miatt nem kapnak harmadik oltást, vagy pedig azért, mert nem telt még el a két oltás közötti várakozási idő - közölte Gulyás Zsuzsanna intézményvezető. Mint mondta, amint felmerült a harmadik vakcina szükségessége, megkezdték az igényfelmérést a lakók körében és kikérték a hozzátartozók, valamint a gondnokok véleményét is, majd múlt héten megkezdték a szervezést. Az otthonban 71-en dolgoznak, a dolgozók átoltottsága 90 százalék feletti, a harmadik oltásra tízen jelentkeztek.

Az előkészített fecskendők a berhidai otthonban. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A jelentkezőket Lestyán János Gábor, az intézmény háziorvosa oltotta be. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Ez a nő is megkapta a harmadik, emlékeztető adagot. Fotó: MTI/Vasvári

Mint kiderült, tavaly decemberben a lakók közül 42-en átestek a koronavírus-fertőzésen, szerencsére enyhe tünetekkel. Az idősotthon gondozottjainak 10 százaléka sürgette a harmadik oltást, 40-60 százalékuknak nem volt sürgős, de elfogadta az újabb vakcinát, 30-40 százalékuk viszont nem akarja beoltatni magát - mondta Lestyán János Gábor, az intézmény háziorvosa. Hozzátette, azt egyelőre nem lehet tudni, hogy hány alkalommal kell majd megismételni az oltást.

Hajdúböszörményben is elindult a harmadik kör

Az önkormányzat fenntartásában működő, idén 125 éves Fazekas Gábor Idősek Otthonának lakóit pénteken kezdték el beoltani a 3. koronavírus elleni védőoltással. A 137 lakóból 135-en január 16-án kapták meg az első oltást a Moderna vakcinájából, a másodikat pedig február 11-én. Péntekre 110 lakó ismétlő vakcinázása lett betervezve. Itt - az intézmény orvosának javaslatára - a Sinopharmot adják 3. oltásként. Két lakónak azonban ellenjavallt az oltás, mivel ezen a héten tértek vissza kórházi kezelésből.

A hajdúböszörményi otthonban pénteken indult az újabb oltási kör. Fotó: MTI/Vajda János

Az intézmény orvosa a kínai Sinopharm-vakcinát javasolta 3. oltásként. Fotó: MTI/Vajda János

Ezt a nőt is beoltották pénteken. Fotó: MTI/Vajda János

A vezető tájékoztatása szerint a lakók már várták a 3. oltást, mert belátták, hogy az a saját és környezetük egészségének védelme érdekében fontos. A 70 dolgozóból egyébként az első körben 50-en lettek beoltva, majd még 13-an csatlakoztak hozzájuk. Hatan nem oltatták be magukat.

