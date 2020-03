Koronavírus: mentesítő zónák a mentősöknek

A koronavírus-fertőzés sajnos Magyarországon is egyre nagyobb léptékben terjed. Müller Cecília országos tisztifőorvos tegnap közölte, hogy a járvány hazánkban is a második szintre lépett, vagyis immáron csoportos megbetegedésekről van szó. Továbbra is az a cél, hogy lassítsuk a járvány terjedését, ezzel megelőzzük, hogy az egészségügyi ellátás túlterhelődjön.

Hogyan állítható meg a járvány? A koronavírus kapcsán négy olyan szimulációt is készítettek, amely segíthet megérteni a kórokozók továbbterjedését, így meggátolni azt. Ezekről részletesen ide kattintva olvashat.



A legnagyobb fertőzésveszélynek az idős embereken túl az egészségügyben dolgozók vannak kitéve, hiszen ők bármikor kapcsolatba kerülhetnek Covid-19 betegekkel. Éppen ezért a védőöltözet biztosításán túl egyéb intézkedésekkel is igyekeznek óvni őket. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) például Facebook-oldalán bejelentette, hogy a járványhelyzetre való tekintettel speciális mentesítő állomásokat alakítanak ki.

Mentőápoló védőfelszerelésben az Országos Mentőszolgálat Mohács utcai állomásán 2020. március 10-én. Fotó: MTI

Az intézkedéssel azt kívánják elérni, hogy a koronavírus-gyanús betegeket szállító mentők kifejezetten erre a célra létrehozott telephelyen tudják elvégezni az eszközök pótlását és a fertőtlenítését. A közlemény szerint a fővárosban felállított speciális mentőállomáson már több egység is készenlétben áll, és itt egyszerre akár hat mentőautó "ózongenerátoros fertőtlenítése" is lehetséges.