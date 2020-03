Koronavírus: hogyan állítható meg a járvány?

A koronavírus terjedése kapcsán a legtöbb országban ugyanaz a forgatókönyv zajlott le: a kezdeti kisszámú megbetegedés néhány hét után ugrásszerű növekedésbe kezdett, és már emberek ezrein jelentkeztek a tünetek. Ez történt kezdetben Kínában, illetve az Egyesült Államokban is, ahol egyes forgatókönyvek nem zárják ki a 100 millió körüli megbetegedést sem, ha a fertőzöttek aránya a jelenlegi ütemben haladva háromnaponta megduplázódik.

A karanténnál is hatékonyabb a személyes izoláció

A betegség terjedését persze jelentősen befolyásolja, hogy milyen intézkedéseket hoz az adott ország, illetve mennyire tartja be azt a lakosság, és valóban kerüli-e a nyilvános helyeket és az érintkezést másokkal. A The Washington Post négy olyan lehetésges forgatókönyvet is vázol, amellyel egy rendkívül virális, de nem létező betegség terjedését mutatják be.

A simulitis névre keresztelt, kitalált kór minden érintkezéskor azonnal továbbterjed, így egy 200 fős közösségben meglehetősen gyorsan terjedésnek indulna. Az ábra barna színnel jelöli a betegek arányát, amely ugrásszerűen megnő, majd a járvány lecsengésével ugyanígy lecsökken. A "domb" egyik oldalán szürkével jelölve az egészséges, a kórokozóval még nem érintkező, a másikon pedig rózsaszínnel a már kigyógyult populáció.

A betegség korlátozások nélkül gyorsan terjedni kezd. Forrás: The Washington Post

Egy másik szimuláció szerint a kormányzat által kijelölt karantén egy ideig képes lassítani a terjedést, teljesen megállítani azonban nagy valószínűséggel nem fogja a kórokozót. Mivel a munkájuk miatt nagyon sokan ingáznak egyik városból a másikba, teljesen lezárni egy közösséget napjainkban szinte már megoldhatatlan. Emiatt - a második ábrán látható módon - a betegség egy kicsit később és lassabban ugyan, de terjedni fog.

A közösség karantén alá vonása sem jelent teljes megoldást. Forrás: The Washington Post

A harmadik szimulációban az úgynevezett szociális távolságtartás hatásait vizsgálták meg egy járvány terjedésekor. Ilyenkor csak a lakosság negyede hagyja el a lakóhelyét, míg a háromnegyedük otthon marad, és nem érintkezik senkivel. Ebben az esetben a vírus is sokkal lassabban képes továbbterjedni, és az egészségügyi ellátórendszert sem terheli le egyszerre a túl sok beteg. Ezen az ábrán már jól látható, hogy maradt a populációnak egy szürkével jelölt hányada, amely egyáltalán nem találkozott a fertőzéssel.

Ha a lakosság háromnegyede bezárkózik, a betegség rengeteg emberhez nem jut el. Forrás: The Washington Post

A leghatékonyabb persze akkor lenne a védekezés, ha a populáció minden tagja bezárkózna a lakásába és kerülné az érintkezést a másikkal legalább annyi ideig, amíg a kórokozó fertőzőképes maradhat. Persze ilyen megoldás csak elméleti síkon létezik, az utolsó viszont megmutatja, mennyivel nehezebb a kórokozó terjedése akkor, ha csak minden nyolcadik ember lép ki a négy fal közül.

Ha csak minden nyolcadik ember hagyja el a lakását, a járvány alig képes terjedni. Forrás: The Washington Post

Persze a kórokozók továbbterjedését számtalan tényező befolyásolja az időjárástól a lakosság egészségi állapotán át a kormányzati intézkedésekig. A szimulációk azonban ismét felhívják a figyelmet a koronavírus terjedése óta egyre többet hangoztatott intelemre: aki csak megteheti, a járvány alatt maradjon otthon!

