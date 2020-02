Koronavírus: megfertőződött, de nem akar hazamenni

A kameruni diák Jingzhou-ban tanul - ez a város is Hupej tartományban található, mint Vuhan, az új koronavírus-járvány gócpontja. Mikor belázasodott, száraz köhögése volt és más influenza-szerű tünetei, először karanténba került a kollégiumában. Innen kórházba szállították, ahol kimutatták a szervezetében a SARS-CoV-2 vírust.

Az influenzához hasonlóan terjed a koronavírus Az új koronavírus inkább az influenzához hasonlóan viselkedik, nem pedig úgy, mint az azonos családba tartozó SARS-vírus. Emiatt az új kór jóval könnyebben terjed a korábban feltételezettnél - állapították meg a kínai kutatók a fertőzött betegek orr- és garatváladékának mintáit vizsgálva. Részletek itt.

Ezután 13 napig elkülönítve kezelték, antibiotikumokat kapott (többek között olyanokat, amelyeket HIV-betegeknek is adnak), két hét után pedig szerencsésen felgyógyult. CT-felvétel is megerősítette, hogy nem látható semmilyen elváltozás a tüdején. Ő volt az első afrikai származású fertőzött, éppen ezért nagy figyelmet kapott. A BBC is megkereste, nekik azt nyilatkozta, esze ágában sincs hazamenni Kamerunba, ez egyszer sem fordult meg a fejében. "Bármi is történjék a velem, az a legfontosabb, hogy ne vigyem haza Afrikába a fertőzést" - jelentette ki, majd hozzátette, már csak azért sem szeretne visszautazni, mert a kínai kórházakban valószínűleg jobban el tudják látni, mint otthon.

A koronavírusból felgyógyult betegek száma már meghaladta a 18 ezret. Fotó: Getty Images

Hupej tartományban egyébként több ezer afrikai diák és munkás él, akik a járvány kitörése után is maradtak. Nem mind önszántukból, mint Kem Senou. Egy másik cserediák, Tisiliyani Salima szerint egész egyszerűen nincs lehetőségük hazautazni, mert nem segítenek nekik. A 24 éves lány ezért lassan egy hónapja önkéntes karanténban él, hogy elkerülje a betegséget.

Elveszítette az időérzékét, naphosszat alszik és a közösségi oldalakat böngészi. Múlt héten, miután elfogytak a felhalmozott készletei, kénytelen volt kimozdulni. "Az egész helyen olyan, mint egy szellemváros. Abban sem voltam biztos, hogy visszaengednek majd a lakóparkba, ahol élek. A kapuknál mindenkinek ellenőrzik a testhőmérsékletét" - osztotta meg tapasztalatait. Mint elmondta, megérti, hogy az afrikai országok attól tartanak, hogy ha hazatelepítik a Kínában élő állampolgáraikat, otthon is elterjed a fertőzés, amit nem tudnának megfelelően kezelni. Ugyanakkor azt gondolja, hazája többet is tehetne értük.