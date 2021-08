Koronavírus: már ezt a vakcinát is kaphatják a tinédzserek

Az Európai Gyógyszerészeti Ügynökség (EMA) döntését követően Magyarországon is engedélyezik a 12 éven felüliek beoltását a Moderna koronavírus-vakcinájával. Így a Pfizer mellett már ezzel az oltóanyaggal is lehet immunizálni a tinédzsereket - számolt be róla a koronavirus.gov.hu.

A Pfizer után újabb vakcinával olthatják a kamaszokat. Fotó: Getty Images

Mit kell tudni a regisztrációról?

Mint írták, a gyerekeket továbbra is az erre a célra létrehozott honlapon lehet regisztrálni COVID-19 elleni oltásra, az érvényes regisztrációval rendelkező kiskorúak számára pedig már időpontot is foglalhatnak a szülők, ezen a weboldalon. Aki valamilyen okból nem tud online időpontot foglalni, az a háziorvosától is kérheti gyermeke beoltását.

Így áll most a fiatalok átoltottsága

Mostanáig a 12-15 éves korosztályban 63 ezren regisztráltak oltásra és 76 százalékuk már meg is kapta az új típusú koronavírus elleni védőoltást. A 16-17 éves korosztályban több mint 100 ezren regisztráltak és eddig 90 százalékuk élt az oltás lehetőségével. A 18-19 évesek közül pedig 112 ezren regisztráltak és 94 százalékuknak már be is adták legalább az első vakcinát.

