Koronavírus: miért kell a gyerekeket is beoltani?

Ahogy már mi is beszámoltunk róla, már a 12-15 éves gyerekek számára is jóváhagyták a BioNTech és a Pfizer közösen kifejlesztett koronavírus elleni vakcinájának használatát az Európai Unióban. Ez egy újabb fontos mérföldkőnek számít, eddig ugyanis csak a 16 éven felülieket lehetett beoltani, a szakemberek szerint viszont a fiatalabbak vakcinázására is szükség van a nyájimmunitás kialakulásához.

A mutációk már a gyerekekre is nagyobb veszélyt jelenthetnek.

Ezért ennyire fontos a gyerekek oltása

Az új típusú koronavírus újabb mutációi révén már a gyerekek is nagyobb veszélynek vannak kitéve, ezért fontos, hogy őket is beoltsák - nyilatkozta az InfoRádiónak Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke. A szakember megjegyezte, hogy bár a gyerekek járványban játszott szerepe még nem teljesen egyértelmű - például az, hogy mekkora eséllyel terjesztik a fertőzést -, és a súlyos megbetegedés is sokkal ritkább az ő körükben, attól még van kockázat, és az új variánsok megjelenésével csak tovább nő a rizikó.

Ebből tudhatjuk, hogy megfertőződött a gyerek

A gyerekeknél egyébként jellemzően enyhe lefolyású betegséget okoz a koronavírus. A COVID-19 a fiatalok körében gyakran jár náthaszerű tünetekkel, bőrproblémákkal, fáradékonysággal és hasmenéssel. Nagyon ritkán viszont egy igen súlyos szövődmény, a sokszervi gyulladás is felütheti a fejét, amely akár hosszú utókezelést is maga után vonhat - hívta fel a figyelmet Havasi Katalin.

