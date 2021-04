Koronavírus: kiderült, mikor kapunk a Janssen-vakcinából

Hamarosan a Janssen koronavírus elleni vakcinája is elérhetővé válik Magyarországon, jövő héten megkapjuk ugyanis az első szállítmányt az egyadagos oltóanyagból. Első körben 28800 dózis érkezik, amely ugyanennyi személy immunizálására lesz elegendő - ismertette Müller Cecília országos tiszti főorvos. Bejelentette továbbá, hogy egy 8 hónapos gyermek is felkerül majd a hazai áldozatok listájára. A fő halálok azonban nem a koronavírus-fertőzés, hanem a meningococcus baktérium által okozott agyhártyagyulladás volt.

Első körben 28800 adag érkezik az egydózisú vakcinából. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Mi a helyzet az oxfordi vakcinával?

A szakember megemlítette azt is, hogy itthon továbbra is alkalmazzák az AstraZeneca-féle vakcinát, eddig ugyanis csak feltételes összefüggést találtak az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyag és a trombózisos esetek között. A szakma véleménye szerint azonban a védőoltás előnyei továbbra is felülmúlják az esetleges kockázatokat - jegyezte meg Müller Cecília. Itthon egyébként még nem jegyeztek fel vérrögképződéssel kapcsolatos rendellenességeket az oxfordi vakcinával beoltott személyek körében.

Viseljünk maszkot!

Szlávik: amíg nincs nyájimmunitás, addig vigyázni kell - részletek! h i r d e t é s

A tájékoztatón elhangzott továbbá, hogy a tegnapi nap folyamán 466, míg szeptember 21-e óta összesen 48218 személy ellen intézkedtek a rendőrök a koronavírus-járvány megfékezése céljából bevezetett maszkviselési szabályok megszegése miatt. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese beszélt. Emlékeztetett továbbá arra, hogy a korábban bevezetett védelmi intézkedéseket - az operatív törzs javaslatára - április 19-éig meghosszabbította a kormány.

