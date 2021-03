A világszerte felbukkanó, COVID-19-et okozó főbb koronavírus-variánsokat csoportosította nemrégiben az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) - számolt be róla a webmd.com. Ezzel reményeik szerint követni lehet majd, hogy mit tudunk az aktuálisan keringő, domináns vagy dominánssá váló vírusváltozatokról, aszerint, hogy milyen kockázatot jelentenek a járvány terjedésének szempontjából - fertőzőbbek-e a korábbi variánsoknál -, mennyire súlyos megbetegedést okoznak, és hatékonyan védenek-e ellenük az eddig használt oltóanyagok. Mindezeket figyelembe véve három csoportot alakítottak ki: az elsőbe az "figyelemreméltó " változatok kerültek és kerülnek ezután, a másodikba az "aggodalomra okot adók", a harmadikba pedig a "súlyos következményekkel járók".

A tudósoknak és a kutatóknak folytonos kihívást jelentenek az újonnan felbukkanó vírusváltozatok. Fotó: Getty Images

A figyelemreméltó változatok

Az egyes országokban terjedő fertőzések különálló csoportjaiért felelős SARS-Cov2-változatok alkotják ezt a kört. Ezeknek különféle génváltozatai léteznek, amelyek fertőzőbbek lehetnek a korábbiaknál, vagy elősegíthetik, hogy a vírus kijátssza a megfertőződés után kialakuló természetes védettséget, esetleg az oltás révén létrejövő immunitást. A betegek kezelésére irányuló terápiák nem biztos, hogy hatékonynak bizonyulnak ellenük. A CDC jelenleg három ilyen változatra fókuszál.

Az aggodalomra okot adó változatok

Az ebbe a csoportba tartozó vírusváltozatokról tudományos kutatások már bebizonyították, hogy fertőzőbbek, vagy súlyosabb megbetegedést okoznak, mint a korábbiak. Jellemző rájuk, hogy csökkenthetik az ellenük bevetett gyógyszeres terápiák és védőoltások hatékonyságát. Rossz hír, hogy azok, akik korábban már átestek koronavírus-fertőzésen, ezeknek az új törzseknek köszönhetően újrafertőződhetnek. A CDC jelenleg öt ilyet követ.

A B.1.1.7-et, más néven brit változatot az Egyesült Királyságban azonosították még decemberben. Azóta vizsgálatok kiderítették, hogy legalább 50 százalékkal fertőzőbb, mint a vírus korábbi verziói. Nem véletlen, hogy rengeteg új megbetegedést okozott az Egyesült Királyságban, Izraelben és Európában, többek között Magyarországon is, ahol nagyban hozzájárul a harmadik hullám rohamosan romló járványügyi adataihoz. (Gyors terjedését igazolja, hogy március közepén már az Egyesült Államok mind az 50 tagállamában jelen volt.)

Ide tartozik még az elsőként Japánban és Brazíliában észlelt P.1 variáns, és a B.1.351 változat, amit decemberben, Dél-Afrikában azonosítottak, és ami február végén már Magyarországon is megjelent. Tanulmányok kimutatták, hogy a jelenlegi oltások e két variáns ellen kevésbé hatékonyak. Emellett kevésbé érzékenyen reagálnak a betegek kezeléséhez használt, új gyógyszerekkel történő monoklonális antitest-terápiákra. Mindkét változat fertőzőbb - a brit mutációhoz hasonlóan a B.1.351 variáns is körülbelül 50 százalékkal -, és súlyosabb megbetegedést okoz, mint a korábbiak.

A B.1.427 és B.1.429 változat nemrégiben Kaliforniában kezdett terjedni. A jelenlegi adatok alapján úgy tűnik, hogy körülbelül 20 százalékkal fertőzőbbek, és kismértékben csökkenthetik a koronavírusos megbetegedés gyógyítására alkalmazott terápiák és a védőoltások hatékonyságát. A jelenleg használt vakcinák által generált immunitás azonban a kutatók szerint még így is olyan erős lehet, hogy megakadályozza a súlyos megbetegedést azoknál, akik ezeket a változatokat kapták el.

A súlyos következményekkel járó változatok

Ebbe a csoportba azokat a vírusvariánsokat sorolják (majd), amelyek súlyos megbetegedést és/ vagy kórházi kezelést igénylő állapotot eredményeznek. Riasztó, hogy "legyőzik" a védőoltások következtében kialakuló immunvédelmet, nem hatnak rájuk a jelenleg használt vírusellenes gyógyszerek, kezelések. Egyik eddig azonosított SARS-Cov2 vírusváltozat sem felel meg ezeknek a kritériumoknak a kutatási eredmények alapján.

És a többi ....

E három csoport mellett az Egyesült Királyság népegészségügyi szolgálata (PHE) még egyet bevezetett: a "vizsgált változatok" megkülönböztetésére. Ezek közé tartoznak az újonnan azonosított vírusvariánsok, amelyek közegészségügyre gyakorolt jelentőségéről még keveset tudnak a kutatók, és amelyeket folyamatosan vizsgálnak. Ahogy például a feltörekvő P.3 variánst, amely vélhetően februárban bukkant fel először a Fülöp-szigeteken, de azóta már Japánban is kimutatták egy Fülöp-szigetekről hazatérő lakosnál.

Viszonylag friss a néhány napja még csak Bretagne-ban megbetegedéseket okozó új, francia vírus-változat. Ez ugyan az első vizsgálatok és tapasztalatok szerint nem agresszívebb a korábbi változatoknál. Aggodalomra adhat okot, hogy sok esetben nem mutatja ki a PCR-teszt, így alattomosabban fertőzhet, mint a többi variáns.

A különféle SARS-Cov2 vírusváltozatokat egyébként eddig a CDC "osztályozta", de a minél hatékonyabb reagálás, szükség esetén pedig a gyors beavatkozás érdekében a hivatal a jövőben több amerikai egészségügyi intézettel, hatósággal, tudósokból és kutatókból álló munkacsoporttal és minisztériummal konzultálva dönt arról, hogy mely vírusváltozatokra érdemes kiemelten figyelni.