Koronavírus: egyre jobban terjed a brit variáns itthon

Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta, az egész világon, így Magyarországon is az új típusú koronavírus okozta járvány 3. hullámát éljük, a járványgörbe itthon hét hete újra emelkedik, ahogy egyre növekvő számban azonosítanak új fertőzötteket. Ez a koronavírus új variánsainak köszönhető, melyek sokkal fertőzőképesebbek, és súlyosabb lefolyású megbetegedést is okoznak - ezt támasztják alá azok az adatok is, miszerint a vírusmutációk terjedése óta több fertőzött szorul kórházi kezelésre. Ez az egészségügyi ellátórendszerre is súlyos többletterhet ró - emelte ki Müller Cecília.

A gyorsabban terjedő vírusvariánsok miatt emelkedik újra a járványgörbe. Fotó: Getty Images

34 egyéb variánst mutattak ki itthon

Az országos tisztifőorvos a Nemzeti Népegészségügyi Központ adataira hivatkozva elmondta, hogy Magyarországon 378 személynél mutatták ki a koronavírus brit variánsát, emellett pedig 34 egyéb vírusmutációt is azonosítottak, ezek azonban járványügyi szempontból nem tekinthetők veszélyesnek. A brit vírusvariáns megjelenését mindössze 10 esetben tudták kapcsolatba hozni külföldi utazással, ami azt jelenti, hogy az ezzel fertőzöttek nagy része már közösségi terjedés útján kapta el a vírusmutánst. Müller Cecília ugyanakkor megerősítette, hogy itthon még senkinél sem azonosították a koronavírus brazil és dél-afrikai variánsát.

A szakértő kiemelte, hogy a hazánkban jelenleg alkalmazott védőoltások közül mindegyik hatásos a koronavírus brit variánsa ellen is, ezért a járvány terjedése szempontjából kiemelten fontos az előttünk álló 2 hét. Müller Cecília elmondta, hogy a nyugati és keleti vakcinaszállítmányoknak köszönhetően az elkövetkező időszakban több védőoltást tudunk majd beadni, mint eddig összesen. Magyarországon eddig is az európai átlag (3,19%) felett volt az átoltottság aránya (4,6%), ez a közeljövőben még magasabbra rúghat. A tisztifőorvos határozottan arra kért mindenkit, hogy figyeljük a háziorvosunktól érkező értesítést, és amint lehetőség van az oltakozásra, éljünk vele, anélkül, hogy válogatnánk a vakcinák között.

Mind az 5 vakcina nagyfokú védelmet ad

Az itthon elérhető vakcinák sora a napokban a kínai Sinopharm oltóanyagával is bővel, ezzel összesen 5 vakcinával zajlik majd az oltás országszerte. A kínai oltóanyag kapcsán Müller Cecília elmondta, hogy a Sinopharm vakcinája elölt vírust tartalmaz, a vírusfehérjével, a vírus burkával és annak örökítőanyagával együtt, így a szakértők szerint jobban megmozgathatja az immunrendszert, és arra is van esély, hogy hosszabb távon ad védettséget - éppen ezért a magyar koronavírus elleni vakcina fejlesztéséhez is ezt a technológiát fogják alkalmazni. Kiemelte, hogy a Sinopharm vakcinája a híresztelésekkel ellentétben minden 18 év feletti személynek beadható. Mind az 5 itthon is alkalmazott oltóanyag 70 százalék feletti hatékonysággal rendelkezik, ami jónak számít.

Rajtunk múlik, lesz-e szigorítást

Arra a kérdése, hogy tervezik-e a közeljövőben szigorítani a járványügyi előírásokat, Müller Cecília azt mondta, hogy erre jelenleg nincs szükség, ám a járványügyi adatok mindenkit óvatosságra intenek. Csak akkor kerülhető el a szigorítás, ha továbbra is türelmesen és fegyelmezetten betartjuk az óvintézkedéseket, valamint élünk a koronavírus elleni legbiztosabb fegyverrel, a védőoltással, amely megtörheti a járvány harmadik hullámának felfelé ívelő görbéjét.

