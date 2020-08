Koronavírus: kevesebben hordanak maszkot a vonatokon

Bár hazánkban egyelőre nem emelkedik az aktív fertőzöttek száma, mint számos más országban, ez nem jelenti azt, hogy fellélegezhetünk. Szakértők egybehangzóan arra figyelmeztetnek, hogy a koronavírus még sokáig velünk lesz, ezért továbbra is fontos, hogy betartsuk az előírt óvintézkedéseket. Ilyen például, hogy a tömegközlekedési eszközökön viseljünk védőmaszkot. Ám a tapasztalatok azt mutatják, hogy ezt sajnos egyre többen hanyagolják.

"Az elmúlt időszakban lazult a fegyelem, akadtak olyan utasok, akik nem viseltek maszkot vagy arcot eltakaró sálat, kendőt" - mondta az InfoRádiónak Biber Anett, a MÁV-csoport szóvivője. Mint kifejtette, a jegyvizsgálók beszámolói szerint, ahogy telik az idő, egyre kevésbé hordják az utasok a maszkot. Ez a tendencia már a nyár elején, a jó idő beköszöntével elindult.

Büntetés helyett leállhat a vonat

Ha ilyen személlyel találkoznak, a jegyvizsgálók megkérik, hogy legyen szíves maszkot viselni vagy valamivel takarja el a száját, orrát, például egy sállal. "Az a tapasztalatunk, hogy az utasok szinte minden esetben együttműködők, van náluk maszk és fel is veszik" - tette hozzá. A jegyellenőr emiatt nem büntethet, ám ha valaki nem együttműködő - de erre csak egy-két esetben volt példa -, a vonat nem közlekedik tovább, a kalauz pedig hatósági segítséget kér.

A MÁV-csoport szóvivője kitért a vasúttársaság dolgozóira is, nekik is kötelező a maszkviselés, még a mozdonyvezetőknek is. Aki pedig ezt nem tartja be, az munkajogi intézkedések elé nézhet, ami először írásbeli figyelmeztetést jelent.

