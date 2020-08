5 családtagja halt meg koronavírus-fertőzésben

Fusco a WebMD újságírójának, Jennifer Cloptonnak mesélte el szomorú és egyben tanulságos történetét. Mint elmondta, népes családjával - 20-30 tagot számlál a férfi olasz-amerikai famíliája - minden szerdán és vasárnap összegyűltek az édesanyja házában, hogy egy finom házi vacsora mellett beszéljék meg, kinek hogy telnek a mindennapjai. "Amióta az eszemet tudom, ez így zajlik nálunk, a közös étkezések összekötöttek minket. Idén február végén vagy március elején azonban az egyik ilyen alkalom tragédiák sorozatát indította el a családban" - így a férfi.

Az ominózus összejövetelen ugyanis a tudtukon kívül átadták egymásnak a koronavírust. Egyik családtag a másik után betegedett le: mire észbe kaptak, 19-en már megfertőződtek. Heten, köztük Joe, kórházba kerültek, és egy kivételével lélegeztetőgépre kellett tenni őket. Az életükért harcoltak. "Öt családtagom halt meg végül. A testvérem, Rita 56 éves volt, ő volt a második ember New Jersey-ben, akit elvitt a COVID-19. Elvesztettem a 73 éves édesanyámat, Grace-t, két bátyámat, az 55 éves Carmine-t és az 53 éves Vinnyt, valamint a nagynénémet, Riát" - sorolta a háromgyerekes családapa, aki lélegeztetőgépen és mesterséges kómában volt, amikor az édesanyja és két testvére elhunyt. Csak akkor tudta meg feleségétől a szörnyű hírt, amikor felébredt.

