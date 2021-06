Orbán: 137 ezer védettségi igazolványt vonhatnak be

Aki nem kéri a második védőoltást, annak érvénytelenítik a védettségi igazolványát - erősítette meg a csütörtöki bejelentést Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a saját és a gyermeke sorsáért mindenki maga felelős. "Felnőtt emberek vagyunk" - jegyezte meg. Kiemelte ugyanakkor, hogy ez természetesen nem vonatkozik azokra, akik egészségügyi okokból, orvosi tanácsra nem adatták be a mádosik koronavírus-vakcinát.

Átadják az oltási igazolást egy nőnek, miután beoltották őt a koronavírus ellen. Fotó: MTI/Rosta Tibor

"Most lehet pihenni, megtehetjük"

Ahogy már beszámoltunk róla, csütörtökön azt is bejelentették, hogy 10 nap extra szabadság jár a koronavírus-járvány elleni védekezés és küzdelem aktív résztvevőinek. Ezzel kapcsolatban Orbán Viktor a rádióinterjúban megemlítette, hogy mindenkit megviselt a válság, de főleg azokat, akik a frontvonalban dolgoztak. A rendvédelmi, szociális és egészségügyi dolgozók 16 órákat dolgoztak, hétvégenként is, nem volt más választásuk - mondta a miniszterelnök, és egyúttal arra kérte az érintetteket, hogy vegyék ki ezt a tíz nap szabadságot. "Most megtehetjük, ahogy a járványhelyzet javul" - jegyezte meg.

Új világ jön a pandémia után?

A műsorban a következő nemzeti konzultáció is szóba került. A miniszterelnök szerint a legfontosabb kérdés most az, hogy egyetért-e az ország azzal, hogy a pandémia után egy megváltozott világ jön. Mert ha ez így van, akkor nem szabad ugyanúgy kezelni a dolgainkat, mint korábban, hanem alkalmazkodnunk kell az új környezethez. A miniszterelnök szerint egyébként nagy változások jönnek az új típusú koronavírus elvonulása után. Várható például, hogy további járványok is lesznek. "A járványok és a népvándorlások korát éljük, és ezekre a kihívásokra kell felkészülni" - fogalmazott Orbán.

