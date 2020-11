Koronavírus: így reagáltak az orvosok a szigorításokra

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn újabb korlátozó intézkedéseket jelentett be. Az államfő hangsúlyozta, hogy csökkenteni kell a koronavírusos megbetegedéseket, mert ha továbbra ilyen ütemben nő a fertőzöttek száma, akkor a kórházak nem tudnak megbirkózni a rájuk nehezedő teherrel. A kihirdetett szigorításokat a MOK is fontosnak tartja, és közleményükben arra kérték a lakosságot, hogy saját maguk és családjuk érdekében mindenki tartsa be a szabályokat, a tavaszihoz hasonló példás fegyelemmel.

A szakemberek szerint fontosak és időszerűek az új korlátozások.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

"Elfogadhatóak és üdvözítőek" a szabályok

A Semmelweis Egyetem rektora, Merkely Béla pedig úgy nyilatkozott, hogy a koronavírus-járvány kezelése szempontjából a kormány dinamikusan bevezetett korlátozó intézkedései - így a kedd éjféltől elrendelt új szabályok is - "elfogadhatóak és üdvözítőek". A szakember szerint ugyanis csak a korlátozások hatásának fényében lehet csak a későbbiekben az ismételt lazításokról dönteni. Figyelmeztetett ugyanakkor arra is, hogy a járványt csak abban az esetben lehet megállítani, ha a lakosság egy jelentős része átesik a fertőzésen vagy kellő számú hatékony vakcina áll rendelkezésre.

Fontos az összefogás

Az új típusú koronavírus elleni védekezésben már tavasszal is megmutatkozott, hogy kiemelkedően fontos a hazai orvosegyetemek összefogása - emelte ki Merkely. Példaként említette, hogy májusban csaknem 18 ezer ember bevonásával, országszerte félezer településen végeztek reprezentatív koronavírus-szűrővizsgálatot, amelyben négy hazai orvosképző vett részt. Az akkori felmérés pedig előrevetítette, hogy a járvány első hulláma alig érintette az országot, így a későbbiekben jóval nagyobb számban lehetnek majd fertőzöttek az országban az őszre várt második hullám idején. Ennek lehetünk most tanúi - fűzte hozzá.

A májusi országos felmérés idején megfigyelhető volt, hogy a felső légúti panaszokkal orvoshoz fordulók alig öt százaléka volt koronavírusos. A mostani orvosegyetemi tapasztalatok szerint ugyanakkor minden második, ilyen tünetekkel rendelkező ember a koronavírussal fertőződött meg, míg a tünetmentes teszteltek tizede szintén COVID-19-ben szenved.

