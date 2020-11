Koronavírus: hatékony az amerikai-német vakcina

A cégek tovább folytatják a munkát és azzal számolnak, hogy november harmadik hetében lesz elég adatuk ahhoz, hogy kiváltsák az amerikai szakhatóság (FDA) rendkívüli engedélyét a koronavírus elleni oltás forgalomba hozatalához. Tájékoztatásuk szerint idén nagyjából ötvenmillió, jövőre pedig már 1,3 milliárd adagot tudnak gyártani a BNT162b2 elnevezésű oltóanyagból.

Kilencven százalékban hatásos lehet az amerikai-német vakcina.

Az innováció és a tudomány győzelme

A klinikai kísérletek utolsó, harmadik fázisa július 27-én kezdődött. Az oltás mindkét dózisát a fejlesztési program 38955 résztvevője kapta meg. Az adatok egy külső, független testület (DMC) előzetes elemzése alapján azt mutatják, hogy az oltás a beadás utáni 28. naptól védettséget biztosít az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) által okozott betegséggel (COVID-19) ellen. Ez az eredmény az innováció, a tudomány és az egész világra kiterjedő együttműködés győzelme - jelentette ki Ugur Sahin, a Biontech társalapító-vezérigazgatója. A vakcinákért felelős német szövetségi szakhatóság, a Paul Ehrlich intézet áprilisban adta meg az engedélyt az oltóanyag emberi tesztelésére. Az Egyesült Államokban májusban kezdődtek a klinikai tesztek.

Hamarosan elérhetővé válhat

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz üdvözölte a bejelentést, valamint biztatónak nevezte az eredményeket. Egyúttal támogatásáról is biztosította a vakcina kifejlesztésén dolgozó tudósokat. Helyettese, Bruce Aylward pedig kijelentette, hogy jövő márciusra elérhetővé válhat az oltóanyag a legsérülékenyebb helyzetűek számára, ami alapvetően megváltoztathatja a koronavírus-járvány alakulását. "Sok munka van még hátra (...), de nagyon pozitív eredményekről érkeztek ma hírek, amelyek rendkívül ígéretesek remélhetőleg az egész világ számára" - fogalmazott.

300 millió adagot vásárol az EU

Az Európai Unió 300 millió adag koronavírus-vakcinát fog vásárolni a Pfizertől és a Biontechtől - jelentette be az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen. A tagországok nevében tárgyaló brüsszeli testület egyébként még szeptemberben közölte, hogy lezárták a tájékozódó megbeszéléseket a két gyártóval mintegy 200 millió adag vakcina lehetséges megvásárlásáról, megállapodást azonban eddig nem jelentettek be. Az EU korábban hasonló megállapodásokat írt alá a francia Sanofi, a brit-svéd AstraZeneca és az amerikai Johnson & Johnson gyógyszergyártókkal is. Közben a német szövetségi egészségügyi miniszter, Jens Spahn azt sürgeti, hogy az Európai Bizottság haladéktalanul gondoskodjon az amerikai-német vakcina beszerzéséről.

