Koronavírus: így óvják a magyar időseket

"Köszönettel tartozunk az időseknek, a szüleinknek és a nagyszüleinknek, akik felépítették az országot, amelyben mi megszülethettünk" - fogalmazott az államtitkár. Az időseket érintő intézkedések közül kiemelte, hogy egyszerűsödött a gyógyszerkiváltás, tehát a fiatalabb családok is megvehetik a 65 felettieknek szükséges készítményeket. Emellett az idősek telefonon is egyeztethetnek kezelőorvosukkal, vásárolni pedig egy külön idősávban tudnak - ezzel is csökken a koronavírus-fertőzés kockázta a veszélyeztetett korosztályban. Továbbá szigorú szabályok léptek életbe az idősotthonokban, a fertőtlenítés folyamatos, és nagy mennyiségű védőeszközök is érkeznek ezekbe az intézményekbe.

Ellenőrzés egy szekszárdi idősotthonban. Fotó: MTI/Kiss Dániel

Jelenleg 877 fertőzött van kórházban

Magyarországon jelenleg 877 koronavírusos beteg szorul kórházi kezelésre, közülük 61-en vannak lélegeztetőgépen - közölte a tájékoztatón Müller Cecília országos tisztifőorvos. Mint mondta, a művi lélegeztetésre szoruló betegek helyzete sem reménytelen, ugyanis az elmúlt hetekben már több beteget is sikerült levenni a lélegetzetőgépről, akik azóta jó egészségi állapotban vannak.

Orbán: fokozatosan újraindulhat az élet - részletek itt!

Arról is beszélt, hogy itthon is folyamatosan zajlanak a kutatások, amelyek célja a koronavírus elleni védőoltás kifejlesztése. A tegnapi nap során pedig elkezdtek egy súlyos beteget egy gyógyult vérplazmájával kezelni. "Itt egyfajta passzív immunizációról beszélünk" - fogalmazott a tisztifőorvos. Ez azt jelenti, hogy nem várnak arra, hogy a beteg szervezete önállóan elkezdjen antitesteket termelni, hanem a már kész ellenanyagokat juttatják be. Hogy minél több súlyos beteget tudjanak így kezelni, várják a gyógyultak vérplazma-felajánlásait - emelte ki. Hangsúlyozta azonban, hogy ez a módszer a koronavírus-fertőzés megelőzésére nem használható. Megemlítette továbbá, hogy a holland és a német kutatásokhoz kapcsolódva a magyar kutatók is vizsgálják, hogy a koronavírus milyen mértékben van jelen a környezetben, például a szennyvízben és az ivóvízben.

A mai napon egyébként több kórházba is érkezik jelentős mennyiségű védőeszköz, és jövő héten is folytatódik a szállítás, hogy megfelelő tartalékkészletet tudjanak felhalmozni az egészségügyi intézmények a koronavírus-járvány elleni védekezéshez. Erről Lakatos Tibor, az ügyeleti központ vezetője beszélt.

Megelőzhetjük, hogy kialakuljanak szervezetünkben a járvány idején veszélyes alapbetegségek? A válaszért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!