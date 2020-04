Koronavírus: a britek már a héten tesztelnek egy vakcinát

Az új oltóanyagok kidolgozása rendszerint éveket vesz igénybe, ám ezúttal néhány hónap alatt sikerült kifejleszteni az új típusú koronavírus elleni vakcinát. Az oltóanyagot csütörtöktől kezdik tesztelni az önkéntes jelentkezőkön - közölte Matt Hancock brit egészségügyi miniszter. Arról azonban nem beszélt, hogy várhatóan mikortól lesz tömegesen alkalmazható a vakcina.

A britek már a héten tesztelnek egy vakcinát. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

"Az oltás a legjobb eszköz"

Koronavírus: a szemet is megtámadja - részletek itt!

Az Oxfordi Egyetem mellett egyébként az egyik neves londoni kutatóegyetem, az Imperial College London is dolgozik a koronavírus elleni vakcina kifejlesztésén. A két egyetemnek a kormány 42,5 millió fontot (több mint 17 milliárd forintot) juttat a klinikai tesztek finanszírozására. A brit kormány meggyőződése, hogy az oltás a legjobb eszköz a koronavírus leküzdésére - emelte ki a miniszter. A két egyetem vakcinafejlesztési programja ígéretes és gyors ütemben halad - fűzte hozzá.

Összehangolt lépések kellenek

Boris Johnson miniszterelnök - aki szintén átesett a Covid-19 betegségen és három napig intenzív osztályon is kezelték - továbbra is Chequersben, a brit kormányfők angliai pihenőhelyén lábadozik. Hivatalosan még nem állt munkába, kedden azonban már Donald Trump amerikai elnökkel egyeztetett telefonon. A londoni miniszterelnöki hivatal szóvivője szerint Johnson és Trump egyetértett abban, hogy összehangolt nemzetközi lépéseket kell tenni a koronavírus-járvány ellen, bevonva a hét vezető ipari hatalom (G7) csoportját is.

Az Egyesült Királyság egyébként jelenleg a 6. helyen áll a 10 legérintetteb ország listáján. A britek már több mint 130 ezer igazolt koronavírus-fertőzöttről és 17337 áldozatról számoltak be.

