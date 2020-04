Koronavírus: gyorsan terjed Ukrajnában

Ukrajnában egy nap alatt 343 új koronavírusos esetet és 8 új áldozatot regisztráltak. Ezzel a fertőzöttek száma 5449-re, a betegségben elhunytak száma pedig 141-re nőtt. Az országban már csaknem ezer egészségügyi dolgozó betegedett meg. Az ukrán közegészségügyi központ statisztikája szerint Ukrajnában az 50 évnél idősebb fertőzöttek körében a halálozási arány 5,1 százalékos, és az elhunytak 74 százaléka szenvedett valamilyen krónikus betegséggel.

Szerbiában enyhítés jön

Szerbia már keddtől fokozatosan enyhít a koronavírus-járvány megelőzését célzó szigorú intézkedéseken. Rövidítik például a kijárási tilalom óráit, a március közepe óta "szobafogságra" ítélt nyugdíjasok pedig heti háromszor rövid sétát tehetnek a lakhelyük környékén. Fokozatosan kinyithatnak a műhelyek, az edzőtermek, valamint a fodrász- és kozmetikai szalonok, május közepétől pedig a szállodák és a vendéglátóhelyek is. Ha nem lesz emiatt hirtelen növekedés a fertőzöttek számában, akkor május második felében már a nemzetközi közúti és légi forgalom is újraindulhat. A diákok azonban ebben a tanévben már nem térnek vissza az iskolapadokba. A szerbek egyébként eddig 5994-re fertőzöttről és 117 áldozatról számoltak be.

A románok nehezen viselik a korlátozásokat

Egyes romániai közösségekben nehezen viselték az ortodox húsvéti ünnepekre is érvényes kijárási korlátozásokat: Vajdahunyadon utcai összecsapásra is sor került a rendfenntartók és a korlátozásokat megszegők között. Az országban egyébként eddig 8746 koronavírus-fertőzöttet és 434 áldozatot regisztráltak. Emellett csaknem 18 ezren vannak intézményes karanténban, több mint 47 ezren pedig lakhelyi elkülönítésben. "Az adatok nem adnak még okot a kijárási és gyülekezési korlátozások lazítására" - hangsúlyozta Nelu Tataru egészségügy-miniszter. Mint mondta, a járvány továbbra is terjedési szakaszában van Romániában.

Szlovákiában 1161 beteget és 12 halottat, Szlovéniában 1330 fertőzöttet és 74 áldozatot, Ausztriában pedig csaknem 15 ezer megbetegedést és 443 halálesetet regisztráltak. Horvátországból 1871 koronavírusos esetről és 47 elhunytról adtak hírt.

