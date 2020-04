A koronavírus miatt újít a Facebook

Mióta a világ egyre több országában elterjedt a Kínából kiindult új típusú koronavírus-járvány, a napi hírek közül az ezzel kapcsolatosak foglalkoztatják leginkább az embereket. Ez érthető is, hiszen teljesen felforgatta az életünket, a COVID-19 hatására most már nem csak egészségünk, de jövőnk miatt is aggódunk. Sokan visszaélnek azonban a helyzettel és álhíreket terjesztenek.

Az Instagram képmegosztó oldalt és a WhatsApp üzenetküldő szolgáltatást is működtető Facebook Inc. arról számolt be, hogy hatalmas mennyiségű félrevezető és ártalmas bejegyzéssel kell megküzdenie. Vannak, akik például olyan bejegyzéseket terjesztenek, hogy a hipóivás gyógyítja a koronavírust, mások olyan káros tartalmakat osztanak meg, amelyek szerint a fizikai távolságtartás értelmetlen. A közösségi oldal beszámolója szerint márciusban több százezer ártalmasnak ítélt, hamis információkat tartalmazó bejegyzést távolítottak el, és további mintegy 40 millió posztot jelöltek meg gyanús tartalomként.

A Facebookon rengeteg félrevezető és ártalmas bejegyzés terjed a koronavírussal kapcsolatban. Fotó: Getty Images

Így harcolnak az álhírek ellen

Mostantól pedig a Facebook a korábbiaknál sokkal szigorúbban lép fel a hamis állításokkal szemben. A főoldalon hamarosan figyelmeztető üzenetek jelennek majd meg azoknál, akik korábban olyan tartalommal találkoztak, amelyet később eltávolítottak. Őket az oldal egy olyan webhelyre irányítja, ahol az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által a vírusról összegyűjtött és cáfolt mítoszok szerepelnek. A közösségi oldal nem fog konkrétan utalni arra, hogy a felhasználók miért kapják az értesítést, és a hamis információkat sem fogja közvetlenül tagadni.

A vállalat alapító-vezetője, Mark Zuckerberg szerint erre a lépésre azért van szükség, mert a vírussal kapcsolatos összeesküvés-elméletek és álhírek nagyobb veszélyt jelentenek a felhasználókra, mint ha politikusok állítanak valótlanságokat, amit a Facebook eddig minden további nélkül megtűrt.

