Koronavírus: furcsa tünetek léphetnek fel a gyógyultaknál

Ahogy már korábban is olvashatták a HáziPatika.com-on, egyre több olyan beszámoló és tanulmány lát napvilágot, amely a koronavírus-fertőzés hosszú távú hatásairól szól. Most újabb bizonyíték van arra, hogy a gyógyultak élete még hónapokkal később sem tér vissza a betegség előtti, normális kerékvágásba.

Akár krónikus fáradtság szindróma is kialakulhat a COVID-19 túlélőinél.

Még gyógyulás után is kihat az életünkre

Elolvasni egy könyvet? Pár oldal után reménytelen. Bemenni a munkahelyre? Már a kocsihoz eljutni is maratoni távnak tűnik - így jellemzi a COVID-19 utóhatásait a hvg. Kiderült ugyanis, hogy a koronavírus-fertőzésből kigyógyult emberek egy részénél - más hosszú távú következmények mellett - akár krónikus fáradtság szindróma is kialakulhat.

Egy szakember elmondása szerint a mindennapokat jelentősen befolyásoló, rejtélyes állapot lehetséges okainak listája hosszú, azt viszont már biztosan tudják, hogy a koronavírus-fertőzésből való felépülés után egyeseknél erős szívdobogás, emésztési panaszok, komoly verejtékezés és égésre emlékeztető fizikai fájdalmak jelentkeznek. A tünetek rohamszerűen támadnak: napokig javulás tapasztalható, majd újra megjelennek a panaszok. Ha pedig ez az állapot több mint fél évig fennáll, akkor krónikus fáradtság szindrómáról (CFS) beszélhetünk.

Enyhe lefolyás után is jelentkezhet

Az, hogy egyfertőzésután hosszabb ideig drasztikus kimerültséget érzünk, nem meglepő. Ilyenkor ugyanis a szervezetnek nyugalomra és sok pihenésre van szüksége a regenerálódáshoz. A tünetekkel gyakorlatilag ezt követeli ki magának a testünk. Ami viszont ebben az esetben szokatlan, az az, hogy még az enyhe lefolyású koronavírus-fertőzés után is kialakulhat a krónikus fáradtság.

