Koronavírus: a gyógyulással nem ér véget a küzdelem

Egyre több olyan nyilatkozat jelenik meg a túlélőktől, amelyekben a koronavírus-fertőzés késői tüneteiről és utóhatásiról esik szó. Ezek az emberek úgy érzik, még hónapok alatt sem tudtak teljesen meggyógyulni, vagyis nem nyerték vissza a megfertőződés előtti fizikai, mentális és egészségügyi állapotukat. Többen például fáradékonyságról, koncentrációs zavarokról, bizsergésről vagy zsibbadásról számolnak be, egyesek pedig a mai napig légszomjjal küzdenek.

A mellkasfájdalom és a légszomj akár hónapokig megmaradhat - és ez még nem minden.

A hosszú távú hatások

A The Guardian podcastjében például arról számoltak be a koronavírus-fertőzés túlélői, hogy a mai napig küzdenek a COVID-19 hosszú távú következményeivel. Egyikük gyakorlott kerékpáros, ám még 3 és fél hónappal a felépülése után sem tud edzeni, mert azonnal elfárad és nehezen kap levegőt. Közben folyamatosan gyomorpanaszok gyötrik, kezei pedig sokszor annyira zsibbadnak, hogy a tárgyakat sem tudja megtartani. Lábaiban is gyakran érez szúrást, bizsergést, és legalább ilyen sűrűn érzi magát zavartnak. Egy másik gyógyult pedig arról mesélt, hogy két hétig volt beteg, de ahogy múlni kezdtek az influenzaszerű tünetei, úgy erősödtek fel a más jellegű panaszok: egyre jobban fájt a torka és a feje, a teljes kimerültség pedig állandóvá vált.

A fent említett két pácienst, és a hozzájuk hasonlókat a brit sajtó "long-haulers"-ként, vagyis "hosszú távúak"-ként emlegeti. Ez arra utal, hogy ők még sokkal a koronavírus-fertőzés leküzdése után is nagyon rossz állapotban vannak.

Nem könnyű visszatérni a megszokott élethez

Szintén a The Guardian számolt be arról is, hogy egy 30 egészségügyi dolgozó életét is jelentősen megváltoztatta a koronavírus-fertőzés. A nő korábban heti 5-6-szor járt edzőterembe, most viszont már a lépcsőzés is teljesen kimeríti. A súlyos kimerültség ellenére azonban álmatlansággal is küzd, mindennap fejfájásra panaszkodik, és sokszor érez áramütéshez vagy égéshez hasonlítható idegfájdalmakat.

Egy 34 éves férfi is megosztotta a történetét a lappal. Őt több mint egy hónapig ápolták kórházban a koronavírus-fertőzés miatt, az idő nagy részében az intenzív osztályon feküdt. Felépülése óta azonban már több alkalommal is bement a sürgősségire - legutóbb azért, mert napokig olyan erős mellkasi fájdalmai voltak, hogy aludni sem tudott. Azóta is gyakran érez fájdalmat, folyamatosan köszörülnie kell a torkát, esténként pedig köhögőrohamok nehezítik a pihenését. Ezek a panaszok ráadásul munkájára is kihatással van, folyamatosan hibákat vét. Úgy fogalmazott, hogy jelenleg csak mintegy 40 százalékosan működik.

