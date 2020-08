Koronavírus: fellángolt a járvány Európában

Jens Spahn német egészségügyi miniszter aggasztónak nevezte a koronavírus-fertőzöttek számának emelkedését. Rámutatott: a hazatérő nyaralók, a családi és egyéb összejövetelek, a különféle ünnepségek miatt kisebb-nagyobb mértékben országszerte jelen van a vírus. Nagyon-nagyon óvatosnak kell lennünk, mert már nem csak helyi gócokról van szó - hangsúlyozta. A Robert Koch német közegészségügyi intézet közölte, hogy 1226 új koronavírusos esetet regisztráltak az elmúlt 24 órában Németországban. Május eleje óta nem jegyeztek fel ennyi új fertőzöttet egy nap alatt.

Olaszországban is újra nő az esetszám

Olaszországban nőtt a napi új fertőzöttek száma, az utóbbi napban 481 fertőzöttet jelentettek az előző napi 412 után, így a járvány kezdete óta 251 713 embert fertőzött meg a SARS-CoV-2 nevű vírus. A tíz új halálesettel a járvány áldozatainak száma 35 225-re nőtt.

Szerdától kötelező az orrot és a szájat takaró maszk viselése Brüsszel és a hozzá tartozó régió egész területén, miután a 100 ezer lakosra jutó koronavírussal fertőzöttek átlagos száma átlépte az ötvenet. Kedd óta 388 ember esetében mutatták ki a kórokozót. A legnagyobb növekedést a brüsszeli régióban jelentették, ahol a fertőzöttek heti átlagos száma 57 százalékkal emelkedett.

A koronavírus-járvány miatt bevezetett hőkamerás vizsgálathoz mennek utasok a milánói központi pályaudvaron 2020. augusztus 12-én. Fotó: MTI/EPA/ANSA/Matteo Corner

A fertőzöttek átlag életkora 36 év Görögországban

Rekordmagasra, 262-re nőtt Görögországban a koronavírussal diagnosztizáltan fertőzöttek napi száma - közölte az egészségügyi minisztérium szerdán Athénban. A járvány görögországi megjelenése, vagyis február vége óta egyszer sem regisztráltak ennyi új fertőzöttet egy nap alatt. A tárca közlése szerint az utóbbi 24 órában feljegyzett 262 esetből 22-t az ország határátkelőhelyeiről jelentettek. Jelenleg 132 koronavírusos beteget kezelnek kórházban, 24-en pedig intenzív osztályon vannak.

Vasszilisz Kikiliasz egészségügyi miniszter a Szkai helyi televíziónak nyilatkozva elmondta, hogy a fertőzöttek átlagéletkora 36 évre mérséklődött. Minisztériumának tájékoztatása szerint a kór halálos áldozatainak átlagéletkora 76 év. A fertőzöttek számában az utóbbi hetekben mutatkozó növekedés miatt a hatóságok ismét szigorúbb egészségügyi intézkedéseket voltak kénytelenek életbe léptetni annak ellenére, hogy tart a turisztikai csúcsszezon. A turisták kedvelt úti céljának számító országban 6177-re gyarapodott az azonosított fertőzöttek száma, közülük 216-an hunytak el a kórban.

Sok nyaraló fiatal Horvátországban kapta el

Horvátországban a testület jelentése szerint kedden 130-cal nőtt, és elérte az 5870-et az eddig megfertőzöttek száma. Hétfőn még 91 újonnan azonosított fertőzöttről számoltak be. Nem történt új haláleset, így a járvány halálos áldozatainak száma 160 maradt. Utoljára július 22-én emelkedett száz fölé a napi új fertőzöttek száma, a legtöbb új esetet, 140-et pedig július 10-én regisztrálták az országban. A betegek közül 117-en vannak kórházban, közülük nyolcan lélegeztetőgépen. Az aktív betegek száma 686.

Krunoslav Capak, a horvát közegészségügyi intézet igazgatója elmondta: a legtöbb fertőzött a fiatal korosztályból került ki. A vírus tengerparti éjszakai szórakozóhelyeken terjed, a Pag szigeti Zrcen, Vodicen és Makarskában, új eseteket regisztráltak ugyanakkor Vir szigetén is. Több ország, köztük Ausztria, Olaszország, Csehország és Szlovénia is jelezte Zágrábnak, hogy több fiatal tért vissza úgy horvátországi nyaralásáról, hogy megfertőződött a SARS-CoV-2 vírussal.

Capak kiemelte: kedden új ajánlásokat fogalmaztak meg az éjszakai szórakozóhelyek felé, miszerint zárt térben nem rendezhetnek bulikat. Hozzátette: a szabadtéri rendezvényeken is be kell tartani a társasági távolságtartás szabályait és a higiéniai előírásokat, amelyeket most sokkal szigorúbban fognak ellenőrizni. A turisták száma Horvátországban augusztusban megközelítette az egymilliót, ami a tavalyi hasonló időszakban mért forgalom 90 százalékát tette ki.

Szlovéniában is újra terjed

A szomszédos Szlovéniában a kabinet által közzétett adatok szerint az elmúlt 24 órában 31-gyel 2303-ra nőtt az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Ebben a hónapban ez a legmagasabb napi esetszám. Új halálesetet nem regisztráltak az országban, a járvány halálos áldozatainak száma így 129 maradt. A diagnosztizált betegek közül mindössze 23-an vannak kórházban, közülük kettőt ápolnak intenzív osztályon. Az aktív betegek száma 188 fő.

Többhetes rekord dőlt meg Ausztriában

Egy nap alatt 194-en fertőződtek meg koronavírussal Ausztriában; április közepe óta nem volt ilyen magas ez a szám az osztrák egészségügyi minisztérium szerdai jelentése szerint. A legtöbb új esetet Bécsben (91), Felső-Ausztriában (31), Tirolban (28) és Alsó-Ausztriában (21) diagnosztizálták. Az országban eddig 22 439 ember koronavírustesztje lett pozitív, közülük 724-en haltak bele afertőzésokozta betegség szövődményeibe, míg 20 268-an már meggyógyultak. Jelenleg 1447 aktív fertőzöttet tartanak nyilván, közülük 118-an szorulnak kórházi kezelésre. Augusztusban az új fertőzöttek csaknem fele (47,7 százalék) családtagoktól, illetve a közös háztartásban élőktől kapta el a koronavírust, míg több mint egyötöde (20,6 százalék) a munkahelyén fertőződött meg. Majdnem egytizedük (8,7 százalék) a külföldön töltött nyaralás során kapta el a vírust.

Tanévkezdés és választások a járvány árnyékában

Ludovic Orban román miniszterelnök szerint a kormány megtette a szükséges óvintézkedéseket annak érdekében, hogy a koronavírus-járvány ellenére, a fertőzésveszély növelése nélkül szeptember 14-én meg lehessen kezdeni az új tanévet, illetve meg lehessen rendezni a szeptember 27-ére kitűzött önkormányzati választásokat. A szavazóhelyiségekben a maszkviselés mellett a fertőtlenítőszerek használata is kötelező lesz, az urnabiztosokat 5-5 védőmaszkkal látják el, és legalább másfél méterre ültetik, illetve átlátszó védőfallal választják el egymástól. A választók maguk veszik majd el a szavazópecsétet, amelyet használat után fertőtlenítve helyeznek vissza. A szavazást kétóránként tíz percre felfüggesztik, hogy kiszellőztessék a helyiséget, ahol torlódás alakul ki, ott rendőrök vigyáznak majd arra, hogy a bejutásra várakozók biztonságos távolságra álljanak egymástól.

Ami a tanévkezdést illeti: hasonló óvintézkedéseket - maszkviselést, távolságtartást, rendszeres fertőtlenítést - vezetnek be azokban iskolákban is, ahol a megszokott módon, a tanárok és diákok jelenlétében zajlik majd az oktatás. A miniszterelnök emlékeztetett: a járványhelyzettől függ, hogy egy adott településen a három lehetséges - zöld, sárga, vörös - forgatókönyv közül melyiket alkalmazzák. Azokon a településeken, ahol a fertőzési kockázat miatt távoktatást kell bevezetni, a kormány az önkormányzatokkal közösen keres megoldást a feltételek biztosítására. Romániában jelenleg 65 177 igazolt esetről tudnak, a koronavírus-járvány áldozatainak a száma pedig meghaladta a 2800-at. Az elmúlt 24 órában 1415 új fertőzöttet regisztráltak.

Új kritériumok Ukrajnában

Megint felszökött a koronavírusos fertőzöttek napi növekménye Ukrajnában, szerdára ismét csaknem másfél ezer új beteget regisztráltak, az azonosított fertőzöttek száma velük együtt már meghaladta a 84,5 ezret - derült ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által közzétett adatokból, amelyeket az egészségügyi miniszter is megerősített szokásos napi tájékoztatóján. Az elmúlt napon az igazolt fertőzöttek száma 1433 új esettel 84 548-ra, az elhunytaké pedig 19-cel 1970-re nőtt. Eddig 45 686-an gyógyultak meg, közülük előző nap 752-en. Jelenleg 36 892 embert kezelnek koronavírus-fertőzéssel, számuk 662-vel nőtt. A járvány kitörése óta az újonnan azonosított betegek számában az eddigi legmagasabb napi növekményt, 1489-et múlt pénteken jegyezték fel. Kárpátalján az azonosított fertőzöttek száma 5946-ra, az elhunytaké három újabb áldozattal 226-ra emelkedett, miközben eddig 2563-an győzték le a kórt.

A kormány szerdán Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter kérésére egyszerűsített a kritériumokon, amelyek alapján az ukrajnai településeket, illetve régiókat különböző színes - zöld, sárga, narancs és vörös - zónákba sorolják a helyi járványhelyzet szerint. Az eddigi négy kritériumból kettőt összevontak, és így három maradt. Továbbra is a kórházi ágyak leterheltségét és az elvégzett tesztek számát veszik számításba, a harmadik mutató pedig a százezer lakosra jutó új betegek száma lesz. Denisz Smihal miniszterelnök szerint ez így érthetőbb a lakosság számára. Ahhoz, hogy egy település vagy régió zöld zónába kerüljön, nem haladhatja meg a 40-et az elmúlt két hét hétben százezer lakosra jutó újonnan azonosított betegek száma - tette hozzá. Az elvégzett teszteknek szintén százezer lakosra legalább 24-nek kell lennie a megelőző egy hétben. Ha a kórházi ágyak leterheltsége a megelőző öt napban meghaladja az 50 százalékot, narancs, ha a 70 százalékot, akkor vörös besorolásba kerül az adott település, régió.

Sztepanov napi tájékoztatóján elmondta, hogy előző nap 288 Covid-19-beteget kellett kórházba szállítani az országban. Az egészségügyi alkalmazottak közül újabb 65 kapta el a vírust, közülük már 9400-an fertőződtek meg a járvány kitörése óta. Előző nap 38 487 tesztet végeztek el Ukrajnában, ebből 19 380 PCR-tesztet és 18 107 antitestszűrést.

Szerbiában javul a helyzet

Napról napra csökken a koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában, keddről szerdára 235 új fertőzöttet regisztráltak, míg a múlt héten a négyszázat is elérte a napi új fertőzöttek száma. Belgrád azt fontolgatja, hogy a bizonyos országokból érkező külföldiek számára hamarosan kötelezővé teszi a negatív koronavírusteszt felmutatását a határon, vagy a kéthetes hatósági karantént, hogy megakadályozza a vírus újbóli behurcolását. Szerbiában szerdára az előző napi 28 262-ről 28 497-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Kedden hat újabb halálos áldozata volt a betegségnek, ezzel a halottak száma 652-re emelkedett.

Törökországban a koronavírus-járvány miatt távoktatással indul a 2020/2021-es tanév - közölte Ziya Selcuk oktatási miniszter szerdai ankarai sajtótájékoztatóján, azt követően, hogy az egészségügyi tárca által létrehozott tudományos tanács javaslatokat intézett a kormányzathoz. Selcuk hozzátette: a diákok a negyedik tanítási héten, szeptember 21-étől fokozatosan fognak visszatérni az iskolapadokba, így kezdetben csak csökkentett létszámban lesznek jelen a tantermekben.

Törökországban szerdán 1212-re ugrott az igazolt fertőzöttek napi száma, és így a mutató hat hét elteltével ismét 1200 fölé emelkedett. Az eddig regisztrált esetek száma 244 392-re nőtt. A napi esetszám a hatósági intézkedések fokozatos enyhítését követően legutóbb július első hetében járt hasonló magasságban, július második felében még valamivel 900 feletti értékeken mozgott, majd augusztus 5-ére újfent megközelítette az 1200-at. A kis-ázsiai országban szerdán 18-an vesztették életüket a fertőzés szövődményeiben. A halálos áldozatok száma ezzel 5891-re emelkedett. A halálesetek napi száma azóta nem esett 14 alá, hogy a világjárvány március közepén Törökországot is elérte. A gyógyultak száma 934-gyel 227 89-re emelkedett, és bár ők teszik ki az összes eset csaknem 93 százalékát, a mutató megint alulmarad az új fertőzöttek számával szemben. A 83 milliós országban idáig mintegy 5,45 millió vírustesztet végeztek el.

