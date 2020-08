Koronavírus: túl kockázatos az iskolák megnyitása?

Öt nappal a tanévkezdés után ismét iskolákat zártak be Németországban. A Rostock körzetében lévő Graal-Müritzben egy általános iskolát zártak be két hétre, miután az egyik diák megfertőződött az új típusú koronavírussal. Péntektől a tanulókat, a tanárokat, illetve az iskolai alkalmazottakat is karanténra kötelezték. Egy ludwigslusti gimnázium - amelyet 800 diák látogat - egyelőre szerdáig marad zárva azok után, hogy az egyik tanárnő vírustesztje pozitív lett. A tanárnő a tanulókkal még nem, tanártársaival azonban az iskolaév előkészületei során már érintkezett. Mecklenburg-Elő-Pomeránia egyébként az első német tartomány, amelyben hathetes nyári szünet után megkezdődött az oktatás.

Kockázatok az iskolában

Több tekintélyes német virológus is figyelmeztetett a koronavírus-fertőzés kockázataira a diákok körében. Közös nyilatkozatban hívták fel a figyelmet arra, hogy a szükséges megelőző-, illetve ellenőrző intézkedések hiánya rövid időn belül a járvány újabb fellendüléséhez és ezáltal újabb iskolabezárásokhoz vezethet. Egyidejűleg óvtak attól a feltételezéstől is, amely szerint a gyerekeknek nincs szerepük az új típusú koronavírus terjesztésében - ez ugyanis hatalmas tévedés.

Iskolabezárások újabb sorozata jöhet, ha nem vigyázunk.

Képünk illusztráció

Izrael vállalja a kockázatot

Izraelben már tombol a koronavírus-járvány második hulláma, és naponta nagyjából 1600 új fertőzöttet regisztrálnak az országban. Ennek ellenére Joáv Gallant oktatási miniszter úgy döntött, hogy szeptember elsején megnyitják az izraeli iskolákat - a gazdaságnak ugyanis működnie, a szülőknek pedig dolgozniuk kell. Az oktatási minisztérium a pénzügyminisztériummal közösen dolgozta ki a tanítás módját, amely a folyamatosságon és a rugalmasságon alapul. A tervek szerint az óvodások hetente hatszor, teljes időben, korlátozások nélkül fognak óvodába járni. Az első és a második osztályosok csak öt napot lesznek az intézményekben, a harmadikosok és a negyedikesek pedig szintén a hét öt napján, maximum 18 fős csoportokban fognak tanulni.

Az ötödikesek és a hatodikosok egy héten csak kétszer hagyják el otthonukat, és őket is legfeljebb 18 fős csoportokban tanítják majd, a hét többi napján pedig távoktatáson vesznek részt. A nagyobbak viszont várhatóan csak hetente egyszer mennek el az iskolába, egyébként otthonról, számítógép és internet segítségével oktatják őket. Az iskolákban a negyedik osztálytól fölfelé állandóan maszkot kell viselniük a diákoknak, és minden nap szülői igazolást kell vinniük egészségükről. A gyerekek állandó csoportokban és mindig azonos oktatókkal tartózkodnak az épületekben. A koronavírus-járvány által megkövetelt oktatási rendszerhez azonban 13 ezer új tanárra van szükség, ami 4,2 milliárd sékeles (mintegy 400 milliárd forintos) többletkiadást igényel.

Van, ahol csak az alsósokat engedik be

Szeptember elsején biztosan elkezdődik a tanév Szerbiában. A tervek szerint azonban - a koronavírus-járvány megfékezés érdekében - egyelőre csak az általános iskolák alsó tagozatos osztályainak diákjai járnak majd órákra. A felsőbb osztályosok és a középiskolások pedig felváltva járnak majd iskolába és tanulnak otthon a virtuális oktatás lehetőségeit kihasználva - közölték az illetékesek.

