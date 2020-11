Koronavírus: februárig marad a veszélyhelyzet

Koronavírus: mennyire súlyos a helyzet itthon és Európában? A válaszért kattintson ide!

A Magyar Közlönyben tegnap este jelent meg az új kormányrendelet, amelyből kiderül, hogy február 8-áig meghosszabbították a november 4-én elrendelt veszélyhelyzetet. A koronavírus-járvány hazai alakulása miatt tehát még hónapokig szükség lehet a rendkívüli jogrend fenntartására, ezzel pedig arra is lehetősége lesz a kormánynak, hogy akár az éjszakai kijárási korlátozást és az egyéb intézkedéseket is meghosszabbítsa február elejéig. Ezek a szabályok azonban egyelőre csak december 11-éig érvényesek.

Védőmaszk viselésére felszólító tábla Nagykanizsán, az Erzsébet téren.

Fotó: MTI/Varga György

Jelenleg ilyen szabályos érvényesek

A kormány korábbi döntései alapján a meghatározott helyeken - egyebek mellett a tömegközlekedési eszközökön, az üzletekben, illetve egyes közterületeken is - továbbra is kötelező a maszkviselés. Az új típusú koronavírus elleni védekezés jegyében jelenleg digitális tanrend van a középiskolákban és az egyetemeken, valamint éjszakai kijárási tilalmat is bevezettek november 11-én. Ez utóbbi annyit tesz, hogy - néhány kivételtől eltekintve - nem tartózkodhatunk az utcán este 8 és hajnali 5 óra között.

A boltok kötelesek bezárni este 7-kor, a rendezvényszervezés és a gyülekezés tilos, de legalább ingyenes a parkolás, az egészségügyi dolgozók pedig díjmentesen használhatják a tömegközlekedési eszközöket. A tanárokat, illetve az óvodai és bölcsődei dolgozókat hetente szűrik koronavírusra.

Kiderült az is, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs továbbra is folytatja a működését. A február 8-áig tartó veszélyhelyzet idején lejáró okmányok pedig még azt követően 60 napig érvényesek maradnak.

