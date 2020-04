Koronavírus: sokan megszegték a szabályokat húsvétkor

A rendőrök több szabályszegést is regisztráltak a Balaton-környéki településeken a húsvéti hétvége során. Lakatos Tibor tájékoztatása szerint egy nagyobb csoport településről településre járt, miután a rendőrök több helyről is elküldték őket. A koronavírus megfékezése érdekében bevezetett korlátozások megszegése miatt 69 személy ellen tettek feljelentést.

Csoportosulások a parkolókban

Arról is beszélt, hogy a rendőrök egyre több olyan esetet tapasztalnak, amikor a fiatal felnőttek autóval elviszik vásárolni az idősebb hozzátartozóikat a kijelölt idősávban, majd 5-10 fős csoportokban beszélgetnek a parkolókban. Emiatt ismét felkért mindenkit, hogy tartsa be a távolságtartásra és a csoportosulás elkerülésére vonatkozó előírásokat, ugyanis csak így lehet lassítani a koronavírus-járványt. Közölte azt is, hogy az elmúlt napokban Budapest belvárosában két szórakozóhelyen is megszegték a szabályokat, ezért az üzemeltetők és a vendégek ellen is feljelentést tettek.

Szájmaszkban locsolkodtak Ménfőcsanakon. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Bárki bárkinek átadhatja a vírust

Ahogy már korábban megírtuk, Magyarországon már 1500 felett van a koronavírus-fertőzöttek száma, és eddig 122-en hunytak el a kór következtében. Az áldozatok többsége még mindig idős, krónikus beteg ember, azonban minden korcsoport megfertőződhet, és bárki bárkinek átadhatja a vírust - figyelmezetett Müller Cecília országos tisztifőorvos. Mint mondta, sokan az ízlelés és a szaglás átmeneti elvesztését tapasztalják, súlyosabb esetben pedig komoly légzési nehézségek lépnek fel. Ennek ellenére egyes fertőzöttek teljesen tünetmentesen is átvészelhetik a koronavírus-fertőzést.

Koronavírus: csak így állhat talpra a magyar gazdaság - olvassa el a részleteket!

A tisztifőorvos megemlítette továbbá, hogy az elmúlt nap során 9 koronavírusos személyt vettek le a lélegeztetőgépről, és ezek a betegek már el is hagyhatták az intenzív osztályt. Az is elhangzott, hogy a húsvéti hétvégén nem jeleztek a kórházakból készlethiányt. A Pesti úti idősotthonnal kapcsolatban Müller Cecília elmondta, hogy eddig 204 fertőzöttről és 10 áldozatról tudnak. A hétvégén már elkezdődött a fertőtlenítés az intézményben, az otthonban maradt lakók pedig folyamatos orvosi megfigyelés alatt állnak, hogy mielőbb felfedezzék az esetleges újabb fertőzötteket - tette hozzá.

Kiemelte, hogy a mai naptól országszerte ellenőrzik az idősotthonokat - az új intézkedés összesen 1035 intézményt érint. A terület számára készült egy koronavírussal kapcsolatos segédlet is, hogy megkönnyítsék az ilyen intézményekben dolgozók dolgát - közölte Müller Cecília.

Koronavírusos lett egy egyéves kisgyerek Hódmezővásárhelyen - részletek társportálunkon, az nlc.hu-n!