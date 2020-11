Koronavírus: ezt tervezik az európai országok

Spanyolország

Pedro Sánchez miniszterelnök madridi sajtótájékoztatóján vasárnap jelentette be, hogy Spanyolország igazságos hozzáférést biztosít lakosai számára a koronavírus elleni vakcinához, amelynek beadását országosan 13 ezer oltóponton kérhetik majd. A kormányfő reményét fejezte ki, hogy a jövő év januárjában már elkezdhetik az oltást, de elképzelhetőnek tartja azt is, hogy a vakcinák engedélyezési folyamata még hónapokat vegyen igénybe. Mint mondta, egy szakértőkből álló csoport már kidolgozta az ország oltási stratégiáját, amelyet jövő keddi ülésén tárgyal a kormány, így Európában az elsők között fogadhatnak el ilyen tervezetet. Ezenkívül megismételte korábbi kijelentését, miszerint 2021 első felében a lakosság jelentős részét beolthatják.

Salvador Illa spanyol egészségügyi miniszter szombaton nyilatkozott arról, hogy a védőoltást mindenki önkéntes alapon kérheti, beadatása nem lesz kötelező. A kormány célja, hogy a 47 milliós országban legalább 30 millióan megkapják a vakcinát, amellyel megfelelő közösségi immunitás érhető el. Spanyolországban a járvány kezdete óta több mint másfél millió fertőzöttet regisztráltak, közülük eddig 42 619 ember hunyt el.

A dél-európai országban október 25-én szükségállapot lépett életbe, amelyet a parlament május 9-éig meghosszabbított. A Kanári-szigetek kivételével mindenhol éjszakai kijárási tilalom van érvényben; minden nyilvános helyen kötelező a maszk viselése, és hatnál többen nem gyűlhetnek össze.

Franciaország

Három lépcsőben oldja fel fokozatosan 2021 januárjáig a francia kormány a koronavírus-járvány miatt bevezetett általános karantént - mondta Gabriel Attal kormányszóvivő a Le Journal du Dimanche című vasárnap megjelenő hetilapnak adott interjúban. "Az enyhítések három fokozatban a járvány alakulásától és az ahhoz kapcsolódó tevékenységek kockázataitól függően fognak megvalósulni: először december 1. körül, aztán az év végi ünnepek előtt, és végül 2021. januártól" - így a kormányszóvivő, aki megerősítette: a járványhelyzet javulása miatt a kereskedelem egy héten belül újraindulhat a karácsonyra való tekintettel, miután a december az egyik legfontosabb időszak az árbevétel szempontjából.

Emmanuel Macron francia államfő kedd esti televíziós beszédben ismerteti majd, hogy mely korlátozást mikor lehet megszüntetni. Az elnök elsősorban a bizonytalanságot szeretné felszámolni, és kiszámíthatóságot akar teremteni a következő hetekre.

A járvány második hulláma múlt hét elején tetőzött Franciaországban 33 ezer kórházi ápolttal és 4900 súlyos beteggel az intenzív osztályokon, azóta csökkennek a számok. A vírus reprodukciós rátája már kevesebb mint 1, azaz nem minden fertőzött adja tovább a fertőzést, de a járványmutatók még azon a szinten vannak, mint az éjszakai kijárási tilalom kihirdetésekor. A korlátozások teljes feloldása pedig csak akkor lesz lehetséges a kormány szerint, ha a napi esetszám 5 ezer alá csökken. Kilenc nagyvárosban október 17-én lépett életbe éjszakai kijárási korlátozás 20 millió ember számára, amit egy héttel később a franciák kétharmadára kiterjesztettek, majd október 30-tól az egész ország karantén alá került.

A kormányszóvivő azt is jelezte, hogy Franciaország három vakcinagyártóval írt alá szerződést, három másikkal is nagyon "előrehaladottak" a tárgyalások, és másokkal is egyeztet, mégpedig "szerződésenként átlagosan 30 millió oltóanyagról". Az oltás kötelezővé tétele megosztja a francia politikusokat, a szóvivő szerint erről a kérdésről később születhet döntés.

Anglia

A londoni miniszterelnöki hivatal vasárnapi tájékoztatója szerint a korábbihoz hasonló, de egyes elemeiben megerősített, többfokozatú készenléti rendszer lép életbe Angliában a koronavírus-járvány megfékezését célzó jelenlegi zárlat december eleji lejárta után. A Downing Street szóvivője közölte, hogy Boris Johnson miniszterelnök hétfőn hivatalosan ismerteti a terveket az alsóház tagjaival. Az elképzelés az, hogy a korábbinál több országrész kerül a háromfokozatú készenléti rendszer legmagasabb, vagyis legszigorúbb fokozatának hatálya alá, és az egyes fokozatok alapján előírt intézkedéseket is megerősítik.

Az ősz elején Angliában bevezetett háromfokozatú készültségi rendszerben a közepes járványügyi készenlét volt a legalacsonyabb, utána következett a magas, majd a nagyon magas fokozat, egyre szigorodó korlátozásokkal. Az egyes országrészekben más-más fokozat volt érvényben a helyi járványhelyzettől függően. Boris Johnson azonban a kormányzati tanácsadók folyamatos sürgetésének engedve néhány hét után felfüggesztette ezt a rendszert, és november 5-től december 2-ig egységes, Anglia egészére kiterjedő korlátozásokat rendelt el.

A brit kormány rendre hangoztatott célja az, hogy e korlátozásokkal olyan szintre szorítsa le járvány terjedési ütemét, amely karácsonyra lehetővé teszi az intézkedések szigorának enyhítését. Jó hír, hogy a legfrissebb számok máris a koronavírus-járvány terjedésének jelentős lassulását mutatják Angliában.

