Kijárási tilalom: sok család helyzetét nehezíti meg

A kijárási tilalomról szóló kormányrendelet szerint szerint a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozás alól csak a dolgozók, a kutyát sétáltatók vagy a versenysportot űzők kapnak felmentést. Azonban míg a tavaszi kijárási korlátozás során benne volt a magyar rendeletben, hogy "alapos indoknak számít a lakóhely elhagyására a szülői jogok és kötelezettségek gyakorlása", addig most ez lemaradt a kivételek listájáról - világított rá a rendelet komoly hiányosságára a 444.hu cikke. A portált egy olvasójuk kereste meg azzal a problémával, hogy a bírósági döntés szerint péntekenként 17:30 és 18:00 között veheti át a gyermeket az édesanyától, az apa lakhelye azonban 270 kilométeres távolságra van, így péntek este szinte biztosan nem érne haza a gyermekével este 8 óráig. Ezzel pedig egy komoly büntetést kockáztatna meg a férfi.

Sok család helyzetét nehezíti meg a kijárási tilalom. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Patthelyzet

"Kérdeztem a rendőrséget, és azt mondták, hogy hiába mutatom meg nekik a bírósági végzést, haza kell érnünk este nyolcig. Azt próbálták sugallani nekem, hogy ne péntek este menjek a gyerekemért, hanem szombat reggel, de ez nekem időveszteséget jelentene a kapcsolattartásból, amit nem szeretnék" - magyarázta a problémás helyzetet az apa. Arról is beszámolt, hogy hiába próbált egyezkedni a gyermek anyjával, hogy egy órával korábban elvihesse a gyereket, a nő nem egyezett bele. Így az apa vagy lemond a láthatási idő egy részéről a koronavírus elleni védekezés jegyében, vagy nagyon siet, hogy 8 óra előtt már lakáson belül legyen a gyermekével.

h i r d e t é s

Most miért nem alapos indok?

Nem befolyásolja a koronavírus-fertőzés súlyos tüneteinek megjelenési kockázatát az, hogy az érintett felnőtt háztartásában lakik-e gyermek - állapították meg brit kutatók. A részletekért kattintson ide!

A gyerekek láthatása vagy a családon belüli kapcsolattartás egyébként sok országban felmentést jelent a kijárási tilalom alól. Ausztriában például a családi jogok gyakorlása és a családi kötelezettségek teljesítése elég indok arra, hogy valaki este 8 és hajnali 5 között is elhagyhassa a lakhelyét. Írországban pedig meg lehet jelölni egy másik háztartást, amelynek felkeresését a kijárási korlátozás idején is engedélyezik az egyedül élőknek vagy a szülői kötelezettségüket teljesítőknek. Tavasszal pedig még nálunk is a kivételek közé tartoztak az ilyen esetek, a koronavírus-járvány második hullámában viszont úgy tűnik, megfeledkeztek ennek fontosságáról.

A gyermek érdekét szolgálná

Nem is kérdés, hogy a rendeletben most is szerepelnie kellene a kivételek listáján a kapcsolattartásnak - véli Ugrin Erzsébet, a Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok Országos Szakmai Szövetsége (MAKAMOSZ) vezetőségi tagja. Mint mondta, ez a gyerekek érdekét szolgálná, az ő életükben ugyanis már így is nagyon sok változást hozott a koronavírus-járvány. Éppen ezért lenne fontos, hogy legalább a szüleiket az eddig megszokott rendben láthassák. A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány jogsegély központjának vezetője, Bárdossy-Sánta Nóra szerint pedig valószínűleg nem számoltak azzal a rendelet megalkotói, hogy bár a legtöbb bírósági végzés 5 és 6 óra közötti átadásról szól, azért olyan elvált szülők is vannak, akik 2-3 órás távolságra laknak egymástól.

Azzal kapcsolatban pedig, hogy mit tehetnek ebben a helyzetben az érintett szülők, Ugrin Erzsébet azt javasolja, hogy gyermekük érdekében próbáljanak egyezségre jutni volt párjukkal. Most ugyanis az lehet a legjobb megoldás, ha módosítják az előre egyeztetett kapcsolattartási időpontok kezdetét. Ha pedig így nem jutnak egyről a kettőre, a területileg illetékes gyámhivatalhoz fordulhatnak problémájukkal az érintettek.

A koronavírus-járvány évében nem a kéményen át érkezik a Mikulás, és a gyerekek a bevásárlóközpontokban sem nagyon beszélgethetnek vele - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!