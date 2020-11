Koronavírus: ez most a helyzet a vakcinákkal

Koronavírus: kiderült, mikor a legfertőzőbb A betegek az új típusú koronavírus okozta COVID-19 tüneteinek jelentkezésekor, majd az ezt követő öt napban adhatják tovább a legnagyobb valószínűséggel a fertőzést másoknak. Részletek!

Kis Zoltán hangsúlyozta, a vakcinák közül több is kilencven százalék feletti eredménnyel akadályozta meg, hogy a beoltottak megfertőződjenek, ami nagyon jó eredménynek számít. Ez alapján úgy tűnik, hogy hatásosak lesznek a koronavírussal szemben. Arról is beszélt, hogy a tömeges tesztelésben általában több tízezer ember vesz részt, de az engedély megszerzése után is figyelik az adott vakcinát a szakemberek, így amikor elkezdődnek az oltások, tovább javulhat a hatásossága.

2021 első felében kezdődhet a tömeges oltás

Mivel már az első engedélyezési eljárások is elkezdődtek, a szakember szerint van esély arra, hogy még idén forgalomba kerüljenek az első vakcinák. Ugyanakkor azt tartja a legvalószínűbbnek, hogy 2021 első felében kezdődhet a tömeges oltás. Kis Zoltán felhívta a figyelmet arra, hogy először a kockázati csoportba tartozókat oltják majd be, tehát azokat, akik a legsérülékenyebbek a koronavírussal szemben.

Koronavírusban meghalt a milánói pék, aki ingyenkenyérrel segítette a rászorulókat a járványban - lánya azt mondta, amíg nem volt beteg, apja minden nap bement a pékségbe sütni. A részleteket társportálunk, az nlc.hu cikkében olvashatják el.