Koronavírus: ez várhat az oltatlan kismamákra

Egyre több olyan olyan várandós nő kerül kórházba Nagy-Britanniában, aki nem kérte a koronavírus elleni védőoltást, emiatt pedig megfertőződött és aggasztó állapotba került. Az ilyen kismamák tizedét intenzív osztályon kell ápolni, ötödük pedig kénytelen a kelleténél korábban megszülni gyermekét - adta hírül az Oxfordi Egyetem adataira hivatkozva az Infostart. Az intézmény jelentéséből az is kiderült, hogy július elejéig biztosan nem kellett kórházba szállítani a fertőzöttség miatt olyan terhes nőt, aki már mindkét oltást megkapta.

Aggasztóan sok oltatlan várandós nő került kórházba mostanában. Fotó: Getty Images

Jelentősen nőnek a kockázatok

Az Északír Tisztifőorvosi Hivatal oldalán fellelhető angol-magyar útmutató szerint a kismamák a terhesség későbbi szakaszaiban fokozottan veszélyeztetettek a COVID-19 okozta súlyos rosszullét miatt. Ha pedig valóban ennyire komollyá válik a betegség, akkor a duplájára, de akár a triplájára is nőhet a kockázata annak, hogy a baba koraszülött legyen, ez pedig hosszú távon befolyásolhatja majd az egészségét - áll a tájékoztatóban. Megjegyezték azt is, hogy az amerikai kórházi tapasztalatok szerint nincsenek biztonsági aggályok sem a Pfizer, sem a Moderna által kifejlesztett vakcinák terhesség alatti használatával kapcsolatban.

A vakcinák vitathatatlan előnyei

Az új típusú koronavírus elleni oltási programnak köszönhetően egyébként eddig 60 ezer, COVID-19-cel összefüggő halálesetet előztek meg és legalább 22 millió megbetegedést kerültek el Nagy-Britanniában - jelentette ki nemrég Jonathan Van-Tam angol tisztifőorvos-helyettes. A brit egészségügyi szolgálat (NHS) adatai szerint azonban a 18 és 29 év közöttiek mintegy harmada, vagyis 2,7 millió ember még az első adagot sem adatta be magának - ebből pedig arra következtetnek a szakértők, hogy a fiatalok ezen csoportja egyáltalán nem akarja kérni a védőoltást.

Az oltakozásra ösztönző programok viszont még nem álltak le, sőt: újabb és újabb intézkedéseket vezetnek be annak érdekében, hogy az oltás felvételére bírják az embereket. Tervezik például a vakcinaútlevél bevezetését, szeptember végétől már csak oltási igazolvánnyal lehet éjszakai szórakozóhelyekre és tömegrendezvényekre járni, és az is elképzelhető, hogy csak a teljesen immunizált egyetemi hallgatók lakhatnak majd a kollégiumokban. Felmerült továbbá, hogy a focimeccsekre is csak a mindkét oltással rendelkező szurkolókat engedik majd be.

