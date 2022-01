Koronavírus: ezért kell az oltás egy intenzíves ápoló szerint

"Mi ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy a betegeink meggyógyulnak" - jelentette ki Szkupeny Johanna, a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet felnőtt intenzív terápiás osztályának főnővér-helyettese, hozzátéve, hogy ez csak akkor történhet meg, ha az emberek beoltatják magukat az új típusú koronavírus ellen.

A magyar férfi legyőzte a COVID-19-betegséget, de a mai napig kihívást jelentenek neki az olyan hétköznapi dolgok is, mint a borotválkozás. Videóban hívja fel a figyelmet a koronavírus-oltás fontosságára.

A koronavírus-járvány továbbra is jelentős kihívásokat jelent az egészségügyben dolgozók számára. Az intenzív kezelésre szoruló, súlyos állapotú betegek ellátása különösen nagy nehézségeket okoz - a többi között ez derült ki abból a videóból , amelyet a napokban osztottak meg a kormány közösségi oldalán. A felvételek a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet felnőtt intenzív terápiás osztályára engednek betekintést, ahol a forgatás pillanatában 35, 36 és 46 éves beteget is ápoltak - mindegyikük oltatlan.

"Azt szeretjük, ha a betegek meggyógyulnak"

"Mi ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy a betegeink meggyógyulnak. És talán a harmadik hullámban az volt a legrosszabb, hogy nem gyógyultak meg. Mi ezt nem szeretjük. Mi azt szeretjük, ha meggyógyulnak, ha ránk mosolyognak, és ez csak úgy történhet meg, ha beoltják magukat az emberek. És ha el is kapják a fertőzést, nem kerülnek ebbe a legsúlyosabb állapotba" - mondta Szkupeny Johanna főnővér-helyettes.

Az ápolónő azt is elmagyarázta, milyen lépésekből áll a védőruha felvétele. A kék zsilipruhára felvesznek egy kezeslábast, arcukra egy FFP3-as maszkot, arra rávesznek egy sapkát, majd az overall kapucniját is. Ezeken kívül egy nejloncsizmát, 2 pár gumikesztyűt, valamint plexi arcpajzsot is viselnek. Egy nap 3-szor biztosan beöltöznek, 4 óránként tartanak pihenőt.